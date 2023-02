Belgiens Justizminister warnt im stern vor "Narco-Terrorismus" in Europa: "Die Drogenmafia will Entscheidungsträger angreifen. Das sollte vielen europäische Staaten Sorgen machen, auch Deutschland"

Hamburg (ots) - Der CDU-Vorsitzende und Unions-Fraktionschef übt harte Kritik an Bundeskanzler Olaf Scholz und dessen Ukraine-Politik: "Die Regierung handelt manchmal nur unter dem Druck der Opposition." CDU-Chef Friedrich Merz hält es für möglich, dass Deutschland Kampfjets an die Ukraine liefert. "In diesem Krieg ist leider gar nichts auszuschließen", sagte Merz ...

