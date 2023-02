STERN

Friedrich Merz im stern-Interview: "Vielleicht bin ich manchmal in meinen Formulierungen zu hart"

Hamburg (ots)

Der CDU-Chef zeigt sich im stern-Interview nachdenklich gegenüber Kritik an seinen jüngsten Äußerungen, beklagt aber auch Vorurteile gegen sich. Er sei "das glatte Gegenteil vieler Zerrbilder, die über mich kursieren".

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat Irritationen wegen seiner jüngsten Äußerungen zu angeblichem "Sozialtourismus" ukrainischer Flüchtlinge und "kleinen Paschas" in deutschen Schulen eingeräumt, zugleich aber auch hartnäckige Vorurteile gegen seine Person beklagt. "Vielleicht bin ich manchmal in meinen Formulierungen zu hart", sagte Merz dem stern. "Mir wird manchmal gesagt, ich würde polarisieren, obwohl ich das eigentlich gar nicht will. Ich möchte Unterschiede herausarbeiten - dazu braucht es eben auch Klarheit." Auf die Frage, warum er bei Sympathiewerten in Umfragen schlechter abschneide als Bundeskanzler Olaf Scholz, antwortete Merz: "Viele Vorurteile über mich halten sich seit Jahren hartnäckig und werden von interessierten Kreisen auch immer wieder bewusst geschürt. Vielleicht liegt es aber zum Teil auch daran, dass manche Menschen in diesem Land eine etwas gefälligere politische Sprache bevorzugen als ich sie führe." Wer ihn kenne, wisse aber: "Ich bin ein umgänglicher und entgegenkommender Mensch - also das glatte Gegenteil vieler Zerrbilder, die über mich kursieren."

