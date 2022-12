CosmosDirekt

Versicherungstipp | Nur für Gesunde: Dieses Vorurteil zur Risikolebensversicherung stimmt nicht

Saarbrücken

CosmosDirekt, der Direktversicherer der Generali in Deutschland, klärt in einer dreiteiligen Serie zu Vorurteilen in der Risikolebensversicherung auf.

Nur gesunde Personen können eine Risikolebensversicherung abschließen - das ist eines von vielen Vorurteilen, die über dieses Versicherungsprodukt kursieren. Dass dies nicht stimmt, erklärt im zweiten Teil der Serie Karina Hauser, Versicherungsexpertin bei CosmosDirekt: "In vielen Fällen ist das falsch gedacht, denn ob der Abschluss einer Risikolebensversicherung möglich ist oder nicht, hängt vom individuellen Risiko der zu versichernden Person ab. Und da muss eine Vorerkrankung oder ein ausgefallenes Hobby nicht unbedingt zu einer Ablehnung führen." Daher ist es bei Antragstellung auch unbedingt notwendig, Gesundheitsfragen zu beantworten, um das individuelle Risiko zu ermitteln.

VORERKRANKUNGEN MÜSSEN KEINE HÜRDE SEIN

In dieser sogenannten Gesundheitsprüfung werden Fragen nach ausgefallenen Hobbys, aber auch nach eventuellen Vorerkrankungen gestellt. Darauf basierend wird dann die persönliche Situation geprüft und entsprechend bewertet. "Viele lassen sich gerade von diesen Gesundheitsfragen abschrecken", weiß Karina Hauser, "dabei ist das gar nicht nötig. Wer sich unsicher ist, was genau angegeben werden muss, sollte auf jeden Fall beim jeweiligen Anbieter nachfragen."

ANONYME VORANFRAGE VOR ANTRAGSTELLUNG IST MÖGLICH

Was viele ebenfalls nicht wissen: Bei manchen Anbietern - wie auch bei CosmosDirekt - gibt es die Möglichkeit, bereits vor dem Stellen eines Antrags mit einem Experten über Vorerkrankungen oder ein ausgefallenes Hobby zu sprechen. "Und das anonym, vertraulich und ganz unverbindlich. So kann man sofort eine erste Einschätzung zu seiner persönlichen Situation erhalten", ergänzt Karina Hauser.

In der Reihe zu den Vorurteilen rund um die Risikolebensversicherung ist bereits erschienen: Teil 1: Unflexibel: Warum dieses Vorurteil zur Risikolebensversicherung nicht stimmt.

Als nächstes erscheint: Teil 3: Teuer: Nichts als ein Vorurteil bei der Risikolebensversicherung.

