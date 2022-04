TOBIS Film GmbH

Spiegel-Bestseller "Der Pfau" von Isabel Bogdan kommt mit hochkarätigem Ensemble in die deutschen Kinos

Bild-Infos

Download

Berlin/Köln (ots)

"Der Pfau" ist abgedreht! Ein schottischer Landsitz, fünf gestresste Banker beim Teambuilding und ein irrer Pfau, der bei der Farbe Blau rotsieht - die Dreharbeiten zur Kinokomödie DER PFAU nach dem gleichnamigen Spiegel-Bestseller von Isabel Bogdan sind abgeschlossen!

Unter der Regie von Lutz Heineking, jr. spielen Lavinia Wilson, Jürgen Vogel, Tom Schilling, Serkan Kaya und David Kross fünf maximal gestresste Frankfurter Banker:innen, die zu einem Teambuilding-Seminar in die schottischen Highlands reisen müssen. Ergänzt wird das hochkarätige Ensemble um Annette Frier als energiegeladene Köchin Helen und Svenja Jung in der Rolle der Seminarleiterin Rebecca. Den internationalen Teil des Casts bilden Philip Jackson und Victoria Carling als Lord und Lady. In weiteren Rollen agieren Domitila Barros, Linda Reitinger und Peter Trabner.

Gedreht wurde an insgesamt 23 Tagen, angefangen in Huy in der belgischen Region Wallonien, danach größtenteils in den MMC-Studios in Köln sowie im nordrhein-westfälischen Umland. Abgeschlossen wurde der Dreh, gebührend seiner literarischen Vorlage, in den schottischen Highlands.

Regisseur und Drehbuchautor Lutz Heineking, jr. avancierte mit den TV-Serien ANDERE ELTERN und KBV - KEINE BESONDEREN VORKOMNISSE zum Shootingstar der deutschen Regieszene. Sein Markenzeichen: pointiert-witziges, filmisches Erzählen.

DER PFAU ist eine Produktion der MMC Film GmbH und eitelsonnenschein in Koproduktion mit TOBIS und Frakas. Gefördert wird das Projekt mit Mitteln der Film- und Medienstiftung NRW, des Deutschen Filmförderfonds DFFF sowie der wallonischen Filmförderung Wallimage (Belgien).

Der Film wird 2023 im Verleih von TOBIS in den deutschen Kinos starten.

Zum Inhalt:

Bereits beim Eintreffen von Investmentbankerin Linda Bachmann und ihrem Team auf dem Landsitz von Lord und Lady Macintosh stehen die Zeichen für ein entspanntes Wochenende in Schottland nicht gut: Die Jahresbilanz ist mies, die Kollegen beobachten sich und ihre Chefin argwöhnisch, und es geht das Gerücht um, dass bald ein Compliance-Mitarbeiter das Team neu strukturieren soll. Zu allem Überfluss ist das Anwesen wenig behaglich, darüber können auch die Künste von Köchin Helen nicht hinwegtäuschen, und die Methoden der jungen Seminarleiterin Rebecca scheinen auch eher fragwürdig. Als dann erst der Lieblingspfau des Lords und dann die Lieblingsgans der Lady verschwinden, sind weiterer Streit und Chaos vorprogrammiert. Und schließlich beginnt es auch noch zu schneien...

Original-Content von: TOBIS Film GmbH, übermittelt durch news aktuell