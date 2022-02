European Circular Bioeconomy Fund

50 Millionen für Insekten-Startup: Protix sammelt Kapital für Expansion und Entwicklung von internationalen Investoren ein

Luxemburg (ots)

Protix produziert als erstes Unternehmen weltweit Lebensmittelzutaten auf Insektenbasis im industriellen Maßstab und erhält 50 Millionen Euro für internationale Expansion sowie Forschung und Entwicklung.

Der Impact-Fonds ECBF beteiligt sich an der Seite von BNP Paribas und weiteren Investoren an der Finanzierungsrunde.

Durch die Investition trägt der ECBF zur Schließung der Finanzierungslücke in der europäischen Bioökonomie bei.

In der Tierhaltung werden in großen Mengen proteinreiche Futtermittel auf der Basis von Soja oder Fisch benötigt. Deren kann Anbau häufig Bodenerosion und die Verwendung schädlicher Pestizide bzw. Überfischung zur Folge haben. Um alternative und ressourcenschonende Proteinquellen zu generieren, produziert das niederländische Unternehmen Protix (www.protix.eu) natürliche und nachhaltige Inhaltsstoffe für Lebensmittel aus Insekten - den Hermetia illucens bzw. Schwarzen Soldatenfliegen. Organische Abfälle aus der Lebensmittelindustrie dienen den Insekten als Futter. So schließt Protix den Nahrungskreislauf. Die Insekten tragen außerdem als alternative Eiweißquelle dazu bei, die Überfischung und die Abholzung der Wälder für den Sojaanbau zu verhindern. Das Unternehmen erhält nun eine Finanzspritze von 50 Millionen Euro für seine Expansion, Forschung und Entwicklung.

Protix überzeugt internationale Investoren

Protix produziert als weltweit erstes Unternehmen in kommerziell rentablem und industriellem Maßstab Lebensmittelzutaten auf Insektenbasis. An der Seite von Neu- und Bestandsinvestoren beteiligt sich der European Circular Bioeconomy Fund, ECBF (www.ecbf.vc), an der aktuellen 50 Millionen Euro-Finanzierungsrunde des niederländischen Unternehmens. Zu den weiteren Unterstützern zählen das Team von BNP Paribas' Ecological Transition Capital, die Prince Albert II Foundation sowie The Good Investors und die Anteilseigner Aqua-Spark, Rabo Corporate Investments und InvestNL. In der nächsten Wachstumsphase wird sich Protix auf die Erweiterung seiner internationalen Standorte, den Bau neuer Anlagen und die Steigerung seiner Kapazitäten fokussieren.

Gründer und CEO, Kees Aarts, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, eine so wirkungsorientierte Gruppe von Investoren begrüßen zu dürfen, die unsere Mission unterstützt, das Lebensmittelsystem wieder in Einklang mit der Natur zu bringen. Ihre Unterstützung ermöglicht uns spannende nächste Schritte für 2022 nach einem erfolgreichen Jahr 2021. Im letzten Jahr haben wir anhaltende kommerzielle Erfolge erzielt, ein wichtiges Züchtungsprogramm erfolgreich abgeschlossen und Schlüsselpositionen in unserem Team ausgebaut. Das anhaltende Interesse von Finanzinstitutionen und Impact-Investoren bestärkt uns in unserem schrittweisen Ansatz, unser Geschäft zu skalieren. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu weiterem exponentiellen Wachstum."

Dr. Peter Nieuwenhuizen, Partner from ECBF, ergänzt: "In Europa werden Lebensmittel auf Insektenbasis als alternative Proteinquelle in der Tierhaltung bisher wenig genutzt. Dabei liegen die Vorteile der Produkte auf der Hand: Die Herstellung ist ressourcenschonend und wird langfristig dazu führen, die Überfischung der Meere zu verhindern sowie weitflächige Waldrodung bzw. den Anbau von Monokulturen maßgeblich zu reduzieren. Vor allem sind wir überzeugt, dass Protix durch die Züchtung schnell wachsender Larven der Schwarzen Soldatenfliege und seiner Fabrik in den Niederlanden über das notwendige Know-how verfügt, um zum führenden Unternehmen in der Insektenindustrie aufzusteigen."

Prämierte Lebensmittelrevolution an der Schnittstelle von Tech und Food

Das Unternehmen wurde 2009 mit dem Ziel gegründet, durch die Entwicklung von Lebensmittelzutaten auf Insektenbasis zu einem nachhaltigeren Lebensmittelsystem beizutragen. Durch Hightech-Kontrollsysteme, künstliche Intelligenz, genetische Verbesserungsprogramme und Robotik ist Protix in der Lage, die Herstellung seiner Produkte konsistent und in hoher Qualität zu garantieren. Das Protix-Team wirkte an der Gründung der International Platform of Insects for Food and Feed (IPIFF), einer Non-Profit-Organisation der EU, mit. Dadurch möchte Protix einen Beitrag zum Zulassungsverfahren für Insekten als neuartige Lebensmittel in der EU leisten. Zudem wurde Protix im Jahr 2020 vom Weltwirtschaftsforum mit dem Technology Pioneer Award ausgezeichnet.

Dr. Peter Nieuwenhuizen fügt hinzu: "Wir freuen uns sehr, Protix' visionären Ansatz zur Schließung des Nahrungskreislaufs, der bisher ungenutzte Potenziale aktiviert, zu unterstützen und das Team dabei zu begleiten, seine einzigartige Stellung auf dem Markt weiter auszubauen."

Über ECBF

Der European Circular Bioeconomy Fund (ECBF) (www.ecbf.vc) ist ein von der Europäischen Union initiierter Fonds im Bereich der Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft. Die Risikokapitalgesellschaft investiert in visionäre europäische UnternehmerInnen, die den Übergang von einer fossil basierten zu einer biobasierten Wirtschaft vorantreiben. Der Fonds zielt darauf ab, eine Finanzierungslücke in der europäischen Bioökonomie zu schließen, insbesondere um die führende Kompetenz Europas im Bereich der Kreislauftechnologien zu stärken. Die Risikokapitalgesellschaft wurde 2020 mit einer Zusage der Europäischen Investitionsbank (EIB) über 100 Millionen Euro gegründet. ECBF hat seinen Sitz in Luxemburg, wird von Hauck & Aufhäuser Funds Services S.A. als Alternative Investment Fund Manager (AIFM) verwaltet und von einem erfahrenen Investmentteam, der ECBF Management GmbH, beraten. Weitere Informationen auf.

Über Protix

Protix (www.protix.eu) ist der Marktführer für kreislauforientierte, natürliche und nachhaltige Inhaltsstoffe aus Insekten. Das Unternehmen züchtet Larven der Schwarzen Soldatenfliege, der organische Abfälle aus der Lebensmittelindustrie als Futter dienen. Die ausgewachsenen Insekten wiederum werden zu nachhaltigen Inhaltsstoffen wie Proteinen und Lipiden verarbeitet. Protix hat die weltweit erste industrielle Insektenanlage gebaut und damit die Grundlage für eine breite Palette zertifizierter Anwendungen in der Futter- und Lebensmittelindustrie geschaffen. Die Firma wurde 2009 gegründet und steht an der Spitze des sich schnell entwickelnden Marktes für insektenbasierte Inhaltsstoffe. Zudem hat Protix die International Platform of Insects for Food and Feed (IPIFF) mitgegründet, um einen konstruktiven Beitrag zum Zulassungsverfahren für Insekten als neuartige Lebensmittel zu leisten. Es ist weltweit das erste und einzige Unternehmen, das Zutaten auf Insektenbasis im industriellen Maßstab produziert. Protix steht für einen Wandel im Lebensmittelsystem, um eine langfristige Zukunft für alle zu sichern.

