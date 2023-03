UNO-Flüchtlingshilfe e.V.

Zwölf Jahre Syrien-Krise:

Fast 15 Millionen Menschen brauchen Hilfe

Bonn (ots)

Nach zwölf Jahren Konflikt ist die humanitäre Situation in Syrien schlechter denn je. Anlässlich des Jahrestages - seit Mitte März 2011 eskaliert die Gewalt in Syrien - macht die UNO-Flüchtlingshilfe auf die katastrophale Lage und den wachsenden Hilfsbedarf aufmerksam. 14,6 Millionen Syrerinnen und Syrer brauchen dringend Unterstützung, neun Prozent mehr als noch 2021.

"Es zeigt sich immer mehr: Je länger dieser Konflikt geht, desto verheerender sind die Folgen. Das gilt mittlerweile für ganz Syrien - zunehmende Armut und täglicher Existenzkampf, Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit. Gerade jetzt, wenn andere Krisen in den Schlagzeilen stehen, müssen wir den Syrerinnen und Syrern zur Seite stehen", fordert Peter Ruhenstroth-Bauer, Nationaler Direktor der UNO-Flüchtlingshilfe.

Humanitäre Lage verschlechtert sich

Insbesondere die sich kontinuierlich verschlechternde wirtschaftliche Situation Syriens ist aktuelle die Ursache für den wachsenden Hilfsbedarf, auch in den Regionen des Landes, die weniger von Gewalt und Vertreibungen betroffen sind. So hat die desolate Lage dazu geführt, dass inzwischen etwa 90 Prozent der syrischen Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben. Unter den 14,6 Millionen Hilfsbedürftigen sind auch mehr als 6,9 Millionen entwurzelte Menschen, die als Vertriebene im Land leben. Hinzu kommen knapp 5,5 Millionen syrische Flüchtlinge in den fünf Nachbarländern Türkei, Libanon, Jordanien, Irak und Ägypten.

UNHCR: Syrien-Hilfe im Nahen Osten

Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) schützt und unterstützt die syrischen Flüchtlinge in den Nachbarländern ebenso wie Vertriebene, Asylsuchende, Rückkehrer, Staatenlose und die aufnehmenden Gastgemeinden in Syrien selbst. Aktuell leistet der UNHCR auch Nothilfe für die Erdbebenopfer in Syrien und versorgte bislang 281.340 Menschen mit lebenswichtigen Hilfsgütern wie Decken, Küchenartikel und Solarlampen. Im Nordwesten Syrienswurden etwa 4.000 Zelte verteilt, die für 20.000 Erdbebenopfer eine provisorische Unterkunft bieten (Stand: 9. März).

Die UNO-Flüchtlingshilfe, der nationale Partner des UNHCR, unterstützt dessen Nothilfe im Nahen Osten und stellte allein im letzten Jahr 8,6 Millionen Euro für die Syrien-Hilfe- direkt in Syrien und den Nachbarländern- zur Verfügung.

Original-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V.