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Eurojackpot: Millionär im Raum Essen

Am Freitag (22. Mai) wartet der MEGA-Jackpot von 120 Millionen Euro

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Münster (ots)

Wieder ein Eurojackpot-Treffer in NRW: Ein Spielteilnehmer aus dem Raum Essen hatte bei der Ziehung am Dienstag (19. Mai) Glück im zweiten Rang und reiht sich damit in die Riege der Eurojackpot-Millionäre ein. Da es erneut keinen Volltreffer in der ersten Gewinnklasse gibt, wartet am Freitag (22. Mai) der MEGA-Jackpot in Höhe von 120 Millionen Euro.

Bei der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag (19. Mai) ist ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen zum Millionär geworden. Der Glückspilz aus dem Raum Essen traf in der zweiten Gewinnklasse fünf richtige Gewinnzahlen (10, 36, 37, 39, 47) sowie eine der beiden Eurozahlen (5 und 6) und erhält dafür 1.205.258,30 Euro. Insgesamt wurde die zweite Gewinnklasse europaweit viermal erreicht - neben dem NRW-Glückspilz ging die gleiche Summe an Tipper aus Hamburg, Sachsen-Anhalt und Norwegen.

Der Gewinner aus NRW nahm mit einem Normalschein an der Lotterie teil und gab seinen Spielauftrag online ab. Gespielt wurden fünf Tippfelder für die Ziehung am 19. Mai. Der Gesamteinsatz belief sich auf 10,75 Euro inklusive Gebühren. Den entscheidenden Treffer erzielte der Spielteilnehmer in der fünften Spielreihe.

Elf Hochgewinner

Über 155.487,20 Euro im dritten Rang freuen sich elf Tipper aus Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern (3), Niedersachsen, Norwegen (2), Polen (2) und Schweden.

MEGA-Jackpot mit 120 Millionen Euro am Freitag (22. Mai)

Da die erste Gewinnklasse nicht getroffen wurde, geht es am Freitag (22. Mai) nun um den MEGA-Jackpot von 120 Millionen Euro. Damit bietet sich die Chance auf den höchsten Eurojackpot-Gewinn überhaupt und zahlreiche Spieler in den 19 europäischen Ländern fiebern der kommenden Ziehung entgegen. Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.westlotto.de.

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