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Sechs Richtige im Ennepe-Ruhr-Kreis

LOTTO 6aus49: Spielteilnehmer ist jetzt Millionär

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Münster (ots)

Ein Lottospieler aus Nordrhein-Westfalen ist seit Mittwoch (6. Mai) Millionär. Mit seinen Glückszahlen, die er in einer WestLotto-Annahmestelle im Ennepe-Ruhr-Kreis einlesen ließ, erzielte er Sechs Richtige.

Sechs kleine Kreuzchen an der richtigen Stelle - und plötzlich steht das große Glück vor der Tür: Diese Erfahrung wird jetzt ein Spielteilnehmer machen, der in einer WestLotto-Annahmestelle im Ennepe-Ruhr-Kreis LOTTO 6aus49 gespielt hat. Denn auf seiner Spielquittung sind die Zahlen 10, 13, 19, 38, 40, 48 aufgeführt - und genau diese Sechs Richtigen wurden am Mittwoch (6. Mai) gezogen. 1.484.564,90 Euro werden ihm überwiesen, sobald er sich bei WestLotto meldet und seine Spielquittung vorlegt. Bundesweit ist er der Einzige, dem solch ein Treffer gelang. Der Glückspilz hatte seinen Spielauftrag mit fünf Tipps am 2. Mai (Samstag) für die Ziehung des gleichen Tages sowie des folgenden Mittwochs einlesen lassen. Alle Glückszahlen wurden von ihm selbst markiert. Insgesamt zahlte er 20,25 Euro (inkl. Gebühren).

Weiterer Hochgewinner

Ein weiterer Tipper freut sich darüber, bei seiner Spielteilnahme im Kreis Recklinghausen auch die Zusatzlotterie SUPER 6 angekreuzt zu haben: Ebenfalls am Mittwoch gewann er damit 100.000 Euro.

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