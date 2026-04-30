WestLotto

Tanz in den Mai mit Millionengewinn

Spiel 77: Tipp aus dem Kreis Recklinghausen erzielt 1.077.777 Euro

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Zwei Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen haben jetzt ganz besondere Gründe, in den Mai zu tanzen: Einer gewann in der Mittwochsziehung vom 29. April 1.077.777 Euro in der Zusatzlotterie Spiel 77, der andere 795.168,40 Euro bei LOTTO 6aus49.

Ob vielleicht schon eine Party mit Tanz in den Mai geplant war, ist nicht bekannt. Aber Grund zum Feiern gibt es allemal: Mit Spiel 77 wurde ein Glückspilz in der Mittwochsziehung vom 29. April zum Millionär. Denn auf seiner Spielquittung steht die Gewinnzahl 6 1 0 7 2 0 7. Und die ist 1.077.777 Euro wert. Den Spielschein hatte der Tipper erst am 28. April in einer Westlotto-Annahmestelle im Kreis Recklinghausen abgegeben. Mit zwei Tipps nimmt er bis zum 30. Mai mittwochs und samstags an den Ziehungen von LOTTO 6aus49 inklusive der Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6 teil. Es gibt also Chancen auf weitere Gewinne - doch der Einsatz von 62,50 Euro (inkl. Gebühren) hat sich schon jetzt gelohnt. Der neue Millionär hatte den Spielschein per WestLotto-Karte einlesen lassen und ist daher bereits bekannt.

LOTTO 6aus49

1, 15, 25, 37, 43, 47 lauten die sechs Richtigen, die am 29. April einem weiteren Nordrhein-Westfalen Glück brachten - 795.168,40 Euro bei LOTTO 6aus49. Dieser Spielschein wurde am 22. April im Raum Köln per Internet platziert und nimmt mit vier Lottotipps bis zum 23. Mai mittwochs und samstags an den Ziehungen teil, Gesamteinsatz: 49 Euro. Da dieser Spielteilnehmer online getippt hat, liegen WestLotto auch hier Name und Anschrift vor. Ein Niedersachse erzielte in dieser Ziehung ebenfalls sechs Richtige und erhält die gleiche Summe.

Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuell