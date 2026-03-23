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Millionär zum Tag des Glücks

Tipper aus NRW bei Sonderauslosung von LOTTO 6aus49 erfolgreich

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Münster (ots)

Ein Nordrhein-Westfale darf sich jetzt Millionär nennen: Er (oder sie) war bei der bundesweiten Sonderauslosung von LOTTO 6aus49 zum "Tag des Glücks" erfolgreich und gewann eine Million Euro. Weitere NRW-Tipper räumten außerdem bei LOTTO 6aus49 und Eurojackpot ab.

Bei der bundesweiten Sonderauslosung von LOTTO 6aus49 zum "Tag des Glücks", für die alle Tipps der Ziehungen vom 18. März (Mittwoch) und 21. März (Samstag) berücksichtigt wurden, hatte ein Spielteilnehmer aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis Glück: Sein Spielauftrag wurde für den Hauptgewinn gezogen, der eine Million Euro wert ist.

Weitere Glückpilze

Zwei weitere Tipper aus dem Kreis Coesfeld und dem Ennepe-Ruhr-Kreis landeten in der Ziehung von LOTTO 6aus49 am Samstag, 21. März, sechs Richtige. Die Gewinnzahlen 2, 7, 19, 24, 29, 43 finden sich jeweils auf ihren Spielaufträgen wieder. Ihnen fehlte nur die Superzahl 2, um den Jackpot zu knacken. Mit ihren Tipps erreichten sie aber die Gewinnklasse 2 - 888.141,50 Euro werden ihnen jetzt jeweils überwiesen.

Eurojackpot

Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen zählten außerdem bei der Ziehung von Eurojackpot am 20. März (Freitag) zu den Glückspilzen: Von den Gewinnzahlen 2, 17, 21, 25, 30 sowie den Eurozahlen 2 und 6 hatte ein Tipper aus dem Raum Düsseldorf fünf Zahlen sowie eine Eurozahl richtig getippt und erhält dafür 996.820,70 Euro. Zwei Glückspilze aus dem Kreis Gütersloh und dem Raum Köln können fünf korrekte Gewinnzahlen vorweisen, für die je 187.386, 80 Euro überwiesen werden.

Nächste Ziehungen

Die nächsten Chancen bei LOTTO 6aus49 warten bereits am Mittwoch, 25. März (Jackpot: rund 44 Millionen Euro). Am Tag zuvor - Dienstag, 24. März - geht es bei Eurojackpot um rund 49 Millionen Euro. Weitere Informationen in allen WestLotto-Annahmestellen sowie im Internet unter www.westlotto.de.

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