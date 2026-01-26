WestLotto

LOTTO 6aus49: Zwei Tipper aus NRW knacken den Jackpot

Weitere Hochgewinner in der Gewinnklasse 2

Die Samstagsziehung von LOTTO 6aus49 hat sich gleich für vier Tipper aus Nordrhein-Westfalen so richtig gelohnt. Sie räumen in den Gewinnklassen 1 und 2 von LOTTO 6aus49 ab. Die beiden Glückspilze im ersten Rang werden zu fast neunfachen Millionären.

Mit den Gewinnzahlen 1, 7, 28, 32, 47 und 49 sowie der passenden Superzahl 1 knackten zwei Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen bundesweit als Einzige den Jackpot. Dafür erhalten die Neu-Millionäre aus dem Rhein-Sieg-Kreis und dem Raum Bochum jeweils 8.826.469,20 Euro. Zwei weitere Glückspilze aus dem Raum Essen und der Städteregion Aachen erzielten in der zweiten Gewinnklasse jeweils 793.098,40 Euro.

Details zu den Spielaufträgen

Folgende Details sind zu den Spielaufträgen der Jackpotgewinner bekannt: Der Neu-Millionär aus dem Rhein-Sieg-Kreis hatte seinen Spielauftrag im Internet am 23. Januar bei westlotto.de abgegeben. Für den Spieleinsatz von 31,15 Euro nahm der Glückspilz mit nur einer Tippreihe an der jüngsten Samstagsziehung von LOTTO 6aus49 mit dem Teilsystem 0612 teil.

Die Strategie des Jackpotgewinners aus dem Raum Bochum war eine andere: Hier wurde der Glückstipp am Ziehungstag (24. Januar) mit der WestLotto-Karte (Kundenkarte) in einer WestLotto-Annahmestelle abgegeben. Der Spielauftrag umfasste zwölf Tippreihen für einen Spieleinsatz von 18,65 Euro inklusive der Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6.

Weitere Hochgewinner in der zweiten Gewinnklasse

Neben den beiden Jackpotgewinnern räumten am Wochenende zwei Spielteilnehmer aus NRW und ein weiterer Tipper aus Bayern bei LOTTO 6aus49 in der zweiten Gewinnklasse ab.

Mit "Sechs Richtigen" erhält ein Spielteilnehmer aus dem Raum Essen mit seinem Tipp in einer WestLotto-Annahmestelle die Summe von 793.098,40 Euro. Sein Spieleinsatz für das Vollsystem 007 lag bei 21,55 Euro und umfasste zwei Tippreihen inklusive der Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6.

Auch der neue Hochgewinner aus der Städteregion Aachen war mit einem Vollsystem erfolgreich. Für das Vollsystem 008 hat der Glückspilz eine einzige Tippreihe mit der Zusatzlotterie Spiel 77 für einem Spieleinsatz von 37,10 Euro in einer WestLotto-Annahmestelle abgegeben.

