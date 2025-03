3sat

3sat zeigt "Verleihung Deutscher Kleinkunstpreis 2025" moderiert von Tobias Mann

Die Verleihung des Deutschen Kleinkunstpreises findet in diesem Jahr bereits zum 53. Mal statt. Der Mainzer Kabarettist Tobias Mann wird durch den Abend führen und das Programm mit seinen satirischen Beiträgen bereichern. Eine Aufzeichnung der Verleihung "Deutscher Kleinkunstpreis 2025" aus dem Frankfurter Hof in Mainz zeigt 3sat am Sonntag, 30. März 2025, um 20.15 Uhr in seinem Programm und in der 3satMediathek.

Die Preisträgerinnen und Preisträger sind in diesem Jahr: Sarah Bosetti (Kabarett), FALK (Musik), Zärtlichkeiten mit Freunden (Kleinkunst), Filiz Tasdan (Stand-up-Comedy), Teresa Reichl (Förderpreis der Stadt Mainz) sowie Bernd-Lutz Lange (Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz). Seit 1972 wählt eine Fachjury unter der Leitung des Mainzer Forum-Theaters "unterhaus" die besten Künstlerinnen und Künstler des Jahres. Verliehen wurde der Deutsche Kleinkunstpreis 2025 am Samstag, 22. März 2025.

Zusätzlich zur Preisverleihung zeigt 3sat zwei weitere Programme, die ebenfalls im März 2025 im Frankfurter Hof in Mainz aufgezeichnet wurden: am Sonntag, 27. April 2025, 21.00 Uhr, das Programm der aktuellen Kleinkunstpreis-Trägerin "Teresa Reichl: Bis jetzt" und am Sonntag, 4. Mai 2025, 20.15 Uhr, "Maxi Gstettenbauer: STABIL". Beide Sendungen sind am jeweiligen Ausstrahlungstag ab 6.00 Uhr in der 3satMediathek abrufbar.

Sarah Bosetti, die Preisträgerin in der Sparte Kabarett, moderiert seit Oktober 2023 ihre eigene Late-Night-Show in 3sat. In dieser Show beleuchtet sie den aktuellen Diskurs satirisch und lädt passend zum jeweiligen Thema Gäste aus Politik und Gesellschaft zum Gespräch ein. Die nächste Ausgabe von "Bosetti Late Night" ist am Sonntag, 13. April 2025, 21.00 Uhr, in 3sat und der 3satMediathek zu sehen. Im vergangenen Jahr wurde die Autorin und Satirikerin für ihre Show bereits mit dem Grimme-Preis und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet und Anfang 2025 hat sie den DAfFNE (Preis der Deutschen Akademie für Fernsehen) in der Sparte Unterhaltung gewonnen.

