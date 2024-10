RTLZWEI

Diese Woche bei "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor": Flirts beim Einkaufen und eine Betriebsfeier

Zwei Stammkunden auf Flirtkurs und ein kaputter Brandmelder fordern das Supermarkt-Team heraus

Die neuen Folgen von "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" - Montag bis Donnerstag (28. - 31. Oktober) um 16:05 Uhr bei RTLZWEI

Am Montag wird ein schwerwiegendes Problem entdeckt: der Brandmeldealarm funktioniert nicht richtig. Sollte der Schaden nicht schnell behoben werden, droht die Schließung des gesamten Marktes. Zusätzlich gibt es Probleme mit einer defekten Fahrstuhltür, was den Warentransport erschwert und für ältere Kunden ein großes Hindernis darstellt. Udo und sein Team müssen jetzt schnell handeln, um den Supermarktbetrieb aufrechtzuerhalten.

Stammkundin Clara ist auf Flirtkurs und erhält von Aushilfe Miguel Shopping-Hilfe. Springt der Funke über? Außerdem taucht auch noch der liebeshungrige Stammkunde Timo auf. Bei Mitarbeiter Fernando kommt er gut an - die beiden tauschen ihre Handynummern aus. Am Donnerstag wird's privat: Kollege Sascha will unbedingt wissen, wie Fernandos Date mit Timo gelaufen ist. Welche Details gibt Fernando preis?

Schock am Reibekuchen-Tag! Brigitte möchte, trotz ihrer 78 Jahre, eigenständig den Gasherd anwerfen - doch eine Stichflamme sorgt für einen Schreckmoment. Außerdem kommt der extravagante Stammkunde Jörg mit seinem Hund Agnes in den Markt und Security-Mann Ibo soll den Bodyguard spielen.

Im Staffelfinale will Chef Udo seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre großartige Arbeit belohnen und überrascht sie mit einer Betriebsfeier. Tanja versucht die Kollegen im Markt zu animieren mitzukommen. Aushilfe Miguel will seine Entscheidung verkünden: Wird er eine Ausbildung im Markt machen?

Das neue Format "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" wurde nach den ökologischen Standards für deutsche Kino-, TV- und Online-/ VoD-Produktionen des Arbeitskreises "Green Shooting" produziert und mit dem Label "green motion" ausgezeichnet.

"Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" -montags bis freitags um 16:05 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich. Die Sendung wird von Brot&Butter ENTERTAINMENT GmbH produziert.

Über "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor":

In der Doku-Soap "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" bekommt das Publikum einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen eines Kölner Supermarkts, der Kultstatus hat. Was den Markt zwischen Eigelstein-Viertel und Hauptbahnhof so besonders macht, sind Chef Udo, seine knapp 60 Mitarbeitenden und der alltägliche Supermarkt-Wahnsinn. Authentische Geschichten, charmante Charaktere und die kleinen und großen Abenteuer des Supermarktalltags stehen im Mittelpunkt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf humorvolle, emotionale und manchmal verrückte Momente freuen, die zeigen, dass es im Supermarkt niemals langweilig wird.

