ESR Media

ESR präsentiert auf der IFA 2024 seine neueste Qi2 Ladegeräteserie mit MagSafe und CryoBoostTM Technologie der 2. Generation.

Berlin (ots/PRNewswire)

Die neueste Ladelösung von ESR bietet das kühlste und schnellste Ladeerlebnis und bringt MagSafe Laden auf ein neues Niveau.

BERLIN, 6. September 2024 /PRNewswire/ -- ESR, eine preisgekrönte Marke für technologisches Zubehör, hat heute auf der IFA 2024 in Berlin seine neueste Kollektion von Qi2 Ladegeräten mit CryoBoostTM vorgestellt. Aufbauend auf dem Erfolg früherer Qi2 Produkte bietet die neue Produktreihe die CryoBoostTM Technologie der zweiten Generation und ein verbessertes Kanaldesign für aktive Kühlung und schnelleres Laden als je zuvor. Damit erhalten Nutzer die schnellste Aufladung und unvergleichliche Zuverlässigkeit offizieller MagSafe Ladegeräte, jedoch zu fast der Hälfte des Preises. Mit CryoBoostTM sind diese Geräte nun bereit, neue Apple Geräte zu Hause, im Auto und unterwegs zu laden. Darüber hinaus hat ESR seine Qi2 Familie um die dünnste Powerbank mit Ständer ergänzt.

Erweitere dein MagSafe mit CryoBoostTM: Das kühlste und schnellste Aufladen

Seit ihrem Debüt im Jahr 2022 hat die CryoBoostTM Technologie von ESR das größte Problem des Wärmemanagements bei MagSafe und kabellosem Laden gelöst. Im Gegensatz zu konventionellen Ladegeräten, die unter Wärmestau leiden, nutzt CryoBoostTM einen fortschrittlichen Lüfter mit wärmeableitenden Komponenten, um die Geräte kühl zu halten und Spitzenladegeschwindigkeiten zu gewährleisten. In diesem Jahr hat ESR den CryoBoostTM der 2. Generation mit einem vollständig offenen Kanaldesign verfeinert, das die Kühleffizienz erhöht und gleichzeitig den Geräuschpegel unter 25 dB hält - leiser als ein Flüstern in einem Abstand von fünf Metern. Das patentierte Luftstromsystem auf der Rückseite des Geräts senkt die Temperatur um ca. 5,5° C im Vergleich zu anderen Ladegeräten und macht es sicherer und effizienter.

Die neuesten Qi2 Ladegeräte von ESR definieren das Ladeerlebnis mit der perfekten Mischung aus Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Innovation neu. Ausgestattet mit der CryoBoostTM Technologie der 2. Generation, halten diese Ladegeräte die Geräte kühl und laden sie mit unübertroffener Geschwindigkeit vollständig auf. Interne Tests von ESR haben gezeigt, dass die neuen Ladegeräte ein iPhone 15 Pro Max in nur 2 Stunden vollständig aufladen können - mindestens 30 Minuten schneller als konkurrierende Qi2 Ladegeräte und fast genauso schnell wie die MagSafe Ladegeräte von Apple, aber zu einem viel günstigeren Preis.

ESR 3 in 1 MagSafe Ladestation mit Qi2 und CryoBoostTM

Die Qi2 3 in 1 MagSafe Ladestation mit CryoBoostTM (HaloLock) ist die schnellste All in One MagSafe Ladestation für iPhone Benutzer. Sie bietet nahtloses 15W Schnellladen für das iPhone, Apple zertifiziertes 5W Schnellladen für die Apple Watch und 5W Laden für die AirPods in einem einzigen eleganten Gerät. Das Gerät ist mit allen zukünftigen Apple Updates kompatibel und lädt ein iPhone 15 Pro Max in nur 2 Stunden und die Apple Watch Ultra in 1 Stunde und 40 Minuten auf - viermal schneller als herkömmliche 2,5W Ladegeräte. Dies ist die ultimative Wahl für Technikbegeisterte, die erstklassige Leistung und Komfort suchen.

ESR MagSafe Autoladegerät mit Qi2 und CryoBoostTM

Das ESR Qi2 MagSafe Autoladegerät mit CryoBoostTM (HaloLock) bietet die schnellste 15-W-Ladung für Autofahrer und lädt ein iPhone 15 Pro Max in nur 2 Stunden und 7 Minuten, sogar während der GPS-Navigation - 13 Minuten schneller als andere Qi2-Autoladegeräte. Mit 18 leistungsstarken N52-Magneten hält es das Telefon mit einem starken Magnetverschluss von 1.600 g sicher fest, so dass es auch auf unwegsamem Gelände nicht verrutscht.

Neben der Einführung des neuen CryoBoostTM Zubehörs ist ESR stolz darauf, eine verbesserte, dünnere Powerbank mit Ständer auf den Markt zu bringen, die jetzt mit Qi2 15W Schnellladung ausgestattet ist und ESRs innovatives Sortiment an MagSafe Zubehör ergänzt.

ESR Qi2 MagSafe Powerbank mit Ständer

Die mehrfach preisgekrönte Qi2 MagSlim Ständer Powerbank 5.000mAh ist das dünnste Qi2 Ladegerät auf dem Markt und perfekt für das Aufladen unterwegs. Die Kapazität von 5.000 mAh liefert eine 15W Schnellladung, die ein iPhone 15 Pro in nur 2 Stunden und 25 Minuten auf 84 % auflädt - deutlich schneller als herkömmliche Powerbanks, die in der Regel nur 77 % in 3 Stunden aufladen. Mit einer Dicke von nur 15,5 mm ist es 38 % dünner als die Modelle der Konkurrenz und bietet sowohl Komfort als auch Leistung. Für noch mehr Leistung bietet die vielseitige Qi2 MagSlim Ständer Powerbank 10.000mAh eine größere Ladekapazität und verfügt über einen vielseitigen integrierten Ständer, der sowohl im Hoch- als auch im Querformat verwendet werden kann.

Bildergalerie

Die vollständige Pressemappe finden Sie hier. Wenn Sie mehr über die neuesten innovativen Produkte von ESR sowie über das gesamte Sortiment an MagSafe Ladegeräten und Zubehör erfahren möchten, besuchen Sie bitte die offizielle Webseite von ESR oder den Amazon Store.

Über ESR

ESR wurde 2009 gegründet und hat mittlerweile über 100 Millionen Nutzer weltweit. ESR ist eine führende Marke für technisches Zubehör. Von Hüllen, die mehr als nur schützen, bis hin zu kabellosen Ladegeräten, die die Möglichkeiten von MagSafe neu definieren - wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Nutzung von Technologie einfacher zu machen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2497258/image.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/esr-prasentiert-auf-der-ifa-2024-seine-neueste-qi2-ladegerateserie-mit-magsafe-und-cryoboosttm-technologie-der-2-generation-302239518.html

Original-Content von: ESR Media, übermittelt durch news aktuell