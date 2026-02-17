WestLotto

Eurojackpot: Freitag, der 13. bringt eine Million Euro

Weitere NRW-Tipper am Karnevalswochenende im Glück

Münster (ots)

Freitag, der 13. und Karneval: Allzu häufig kommt es nicht vor, dass beide Ereignisse direkt hintereinander stattfinden. In diesem Jahr aber schon. Und das brachte drei Tippern aus NRW jede Menge Glück.

Tagsüber Tipps abgegeben, abends Millionär geworden - und das am Freitag, den 13. Dieses Kunststück ist einem Eurojackpot-Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen gelungen. Direkt am vermeintlichen Unglückstag hatte er (oder sie) einen vollständigen Spielschein mit neun Tipps für 18,75 Euro in einer WestLotto-Annahmestelle im Oberbergischen Kreis einlesen lassen. Und ausgerechnet in der letzten Tippreihe gelang ihm ein Treffer im zweiten Rang. Bei den Gewinnzahlen 1, 21, 44, 45, 46 sowie den Eurozahlen 2 und 7 fehlte in der Ziehung des gleichen Abends nur eine Eurozahl für den Jackpot. Eine Million Euro werden ihm dennoch überwiesen - 1.055.924 Euro, um ganz genau zu sein.

Helau und Alaaf

Zwei weitere Nordrhein-Westfalen hatten am direkt folgenden Karnevalswochenende ebenfalls allen Grund noch lauter Helau oder Alaaf zu rufen als sonst:

Ein LOTTO 6aus49-Tipper, der seinen Spielauftrag am Samstag, 14. Februar, für die Ziehung des gleichen Abends in einer Annahmestelle in der Städteregion Aachen abgegeben hatte, konnte anschließend sechs Richtige vorweisen (3, 9, 19, 20, 40, 43) und erhält dafür 547.083,60 Euro.

Ein Internettipper aus dem Rhein-Kreis Neuss war darüber hinaus bei der Sieger-Chance - der Zusatzlotterie der GlücksSpirale - mit der Gewinnzahl "678364" ebenfalls am 14. Februar erfolgreich: Ihm werden jetzt zehn Jahre lang jeden Monat 5.000 Euro überwiesen (oder 600.000 Euro als Einmalzahlung). Diesen Tipp hatte der Glückspilz übrigens ebenfalls am Freitag, den 13., platziert.

Nächste Ziehungen

Die nächsten Chancen bei Eurojackpot warten bereits am 17. Februar (Dienstag). Dann geht es um rund 41 Millionen Euro in der Gewinnklasse 1. Ziehungen für LOTTO 6aus49 finden am Mittwoch und Samstag statt (18. und 21. Februar), für die GlücksSpirale und die Sieger-Chance am Samstag (21. Februar). Spielteilnahme in allen WestLotto-Annahmestellen sowie im Internet unter www.westlotto.de.

