Am Aschermittwoch ist nicht alles vorbei

NRW-Tipper spielt an dem Tag LOTTO 6aus49 und wird Samstag Millionär

Münster (ots)

Am Aschermittwoch ist alles vorbei? Nicht, wenn es um LOTTO 6aus49 geht: Ein Spielteilnehmer gab seine Tipps an diesem Tag (18. Februar) in einer WestLotto-Annahmestelle im Rheinisch-Bergischen-Kreis für die Lottoziehungen ab dem folgenden Samstag ab - und wurde damit zum Millionär.

2, 8, 9, 29, 39, 44 und die Superzahl 6: Das sind die Gewinnzahlen der Ziehung von LOTTO 6aus49 des vergangenen Samstags (21. Februar). Bis auf die Superzahl hat ein Tipper genau diese Ziffern auf seinem Spielschein markiert und in einer WestLotto-Annahmestelle im Rheinisch-Bergischen-Kreis einlesen lassen. Und zwar ausgerechnet am Aschermittwoch, 18. Februar - der Tag, an dem angeblich alles vorbei sein soll. Vielleicht für Karnevalisten, aber nicht für diesen neuen Millionär: Für die sechs Richtigen werden ihm 3.569.066,60 Euro überwiesen, sobald er sich gemeldet hat. Vielleicht wird sogar noch mehr daraus. Denn der Spielteilnehmer beteiligte sich mit vier Tipps nicht nur an einer, sondern bis zum 14. März an insgesamt vier Samstagsziehungen und entrichtete dafür 19,95 Euro. Der Einsatz hat sich bereits ausgezahlt - aber es ist gut möglich, dass er nochmal Glück hat.

Weitere Gewinner

Vier weitere Nordrhein-Westfalen hatten am vergangenen Wochenende ebenfalls Glück: Drei Eurojackpotspieler gewannen im zweiten und im dritten Rang am Freitag, 20. Februar je 314.298,90 Euro (1 x im Raum Düsseldorf und 1x im Kreis Heinsberg) sowie 137.861,10 Euro (1x im Raum Köln). Bei der Zusatzlotterie SUPER 6 war ein Spielteilnehmer aus dem Kreis Paderborn per DauerTipp erfolgreich und erhält dafür 100.000 Euro.

Nächste Ziehungen

Die nächsten Chancen bei LOTTO 6aus49 warten bereits am Mittwoch, 25. Februar (Jackpot: rund 21 Millionen Euro). Am Tag zuvor - Dienstag, 24. Februar - geht es bei Eurojackpot um rund 61 Millionen Euro. Weitere Informationen in allen WestLotto-Annahmestellen sowie im Internet unter www.westlotto.de.

