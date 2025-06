Enghouse Systems Limited

Japan Communications entscheidet sich für das Kernmessaging-System von Enghouse Networks zur Umsetzung seiner Neo-Carrier-Strategie

Markham, On und Tokio (ots/PRNewswire)

Enghouse Networks, ein weltweit führender Anbieter von Telekommunikations- und Medienlösungen, hat heute in Zusammenarbeit mit Japan Communications Inc. (TSE Prime: 9424) („JCI"), einem wegweisenden Mobilfunkinnovator, der sichere digitale Infrastrukturen und zuverlässige mobile Konnektivität entwickelt, bekannt gegeben, dass seine Kernlösungen für Messaging und Sicherheit als Teil der Neo-Carrier-Strategie von JCI ausgewählt wurden.

Wie JCI am 14. Februar 2024 bekannt gegeben hat, schreitet das Unternehmen mit der Einführung seines Neo-Carrier-Dienstes bis zum 24. Mai 2026 voran. Die Neo-Carrier-Initiative wurde entwickelt, um unabhängig von den Einschränkungen traditioneller Mobilfunknetzbetreiber zu funktionieren, und integriert Sprach-, SMS- und Datenverbindungen direkt in die Infrastruktur der Mobilfunknetzbetreiber. JCI hat bereits mit dem Aufbau seiner Sprach- und SMS-Netzwerke begonnen und dafür das SMS Core System von Enghouse Networks implementiert. Das System, bestehend aus SMSC, SMS-Firewall und Voicemail, stellt einen wichtigen Meilenstein in der Umsetzung der Unternehmensvision dar.

Das SMS Core System basiert auf der verteilten modularen Architektur von Enghouse Networks und bietet branchenführende Leistung, hohe Verfügbarkeit und kosteneffiziente Skalierbarkeit sowie Massenversand von Nachrichten, Schutz vor Betrug und die Erstellung von Diensten. Es erfüllt außerdem alle offenen Standards, die die Zukunft des mobilen Messaging prägen werden. Dank der nativen Integration in IMS-Netzwerke ermöglichen die Messaging-Lösungen von Enghouse JCI, sein SMS Core System für die Weiterentwicklung hin zu einer neuen Generation mobiler Messaging-Dienste auf Basis des ultimativen mobilen Datennetzwerks zu positionieren.

„Während wir den Aufbau der Neo-Carrier-Plattform fortsetzen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass jede Komponente strenge Standards hinsichtlich Zuverlässigkeit und Offenheit erfüllt", erklärte Greg Deickman, CTO von JCI. „Das SMS Core System von Enghouse Networks bietet uns eine solide, standardbasierte Grundlage für SMS und Voicemail und ermöglicht uns gleichzeitig, schnell und unabhängig zu agieren. Es handelt sich um eine praktische, zukunftsfähige Lösung, die gut zu unserem Ansatz für die nächste Phase passt."

„Der Neo-Carrier-Ansatz von JCI gestaltet die Zukunft der sicheren mobilen Konnektivität in Japan neu", erklärte Thomas Kolb, President von Enghouse Networks. „Wir fühlen uns geehrt, dass die Technologie von Enghouse Networks ausgewählt wurde, um diese Transformation mit einer zuverlässigen, standardkonformen Messaging-Infrastruktur zu unterstützen."

Informationen zu Japan Communications Inc. Japan Communications Inc. (JCI) wurde 1996 gegründet und ist ein Pionier, der den MVNO-Markt geschaffen und Innovationen in die Telekommunikationsbranche gebracht hat. Während JCI in seinem Kerngeschäft, dem Angebot einfacher und rationaler Mobilfunkdienste, ein stabiles Gewinnmodell etabliert hat, strebt das Unternehmen weiteres Wachstum an. JCI verfügt über Stärken in patentierten Technologien wie der mobilen Standleitung „Closed SIM-to-SIM Communication" und der digitalen Authentifizierungstechnologie „FPoS" und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Mobilfunkdiensten und einer digitalen Authentifizierungsinfrastruktur auf Basis dieser Authentifizierungstechnologie. Die PCI DSS-zertifizierte mobile Standleitung wird in Bereichen mit hohen Sicherheitsanforderungen wie Polizei und Banken eingesetzt. Die FPoS unterstützt Sicherheit nach höchsten globalen Standards und Komfort. Unter dem Leitbild „Carrying bit in safety and security" strebt JCI die Entwicklung sozialer Infrastrukturen wie einer sicheren mobilen Umgebung über nationale Grenzen hinweg an und arbeitet an nachhaltigem Wachstum und der Steigerung des Unternehmenswertes.

Informationen zu Enghouse Networks Enghouse Networks ist ein weltweit führender Anbieter von Telekommunikationstechnologie und -lösungen. Das Technologieportfolio von Enghouse Networks umfasst Netzwerkinfrastruktur, Medienlösungen, Business Support Systems (BSS), Operations Support Systems (OSS) und Lösungen für die digitale Transformation. Weitere Informationen finden Sie unter www.enghousenetworks.com. Enghouse Networks ist eine Abteilung von Enghouse Systems Ltd. in Markham, Ontario.

