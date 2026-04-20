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Lottotipp im Raum Essen mehr als eine Million Euro wert

Weitere Treffer noch möglich

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Münster (ots)

Ein Spielteilnehmer aus dem Raum Essen ist seit Samstag (18. April) Millionär. Bei der Ziehung von LOTTO 6aus49 des gleichen Abends erzielte er sechs Richtige.

Am 1. April getippt - und knapp drei Wochen später Millionär: Ein Glückspilz aus Nordrhein-Westfalen ist jetzt um 1.190.938,60 Euro reicher. Er (oder sie) hatte bereits am 1. April (Mittwoch) einen Spielschein für LOTTO 6aus49 in einer WestLotto-Annahmestelle im Raum Essen einlesen lassen. Mit acht Tipps nimmt er seit dem 4. April inklusive Zusatzlotterie Spiel 77 ausschließlich an den Samstagsziehungen teil. Zuerst kleines Glück und dann die Million: Bereits am 4. April erzielte er mit drei Richtigen einen Gewinn von 11,50 Euro. Am 18. April brachten ihm die Tipps dann das große Glück. Nur die Superzahl 4 fehlte für die Gewinnklasse 1. Aber die sechs Richtigen 18, 28, 34, 37, 44, 48 reichten für die Gewinnklasse 2 und machten ihn damit zum Millionär. Für vier Ziehungen hatte er insgesamt 49,15 Euro (inkl. Gebühren) bezahlt. Bis zum kommenden Samstag (25. April) nimmt der Spielauftrag noch teil - es gibt also Chancen auf weitere Treffer. Ein Tipper aus dem Saarland erzielte am 18. April auch sechs Richtige und erhält ebenfalls 1.190.938,60 Euro.

SUPER 6

Zwei weitere NRW-Tipper hatten am 18. April ebenfalls Glück: Mit der Zusatzlotterie SUPER 6 gewannen sie jeweils 100.000 Euro. Ein Spielteilnehmer gab seinen Spielauftrag in einer WestLotto-Annahmestelle im Kreis Siegen-Wittgenstein ab, der andere platzierte seine Tipps übers Internet und lebt im Raum Hamm.

Nächste Ziehung

Die nächsten Chancen bei LOTTO 6aus49 warten bereits am Mittwoch, 22. April (Jackpot: rund 22 Millionen Euro). Weitere Informationen in allen WestLotto-Annahmestellen sowie im Internet unter www.westlotto.de.

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