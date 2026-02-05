Verband Bildungsmedien e.V.

Christoph Pienkoß übernimmt Vorsitz des IPA Educational Publisher Forum

Frankfurt am Main (ots)

Christoph Pienkoß, Geschäftsführer des Verband Bildungsmedien e. V., ist neuer Vorsitzender des Educational Publishers Forum der International Publishers Association (IPA).

Im IPA Educational Publishers Forum kommen Bildungsmedienverbände und -verlage für die Primar- und Sekundarstufe aus aller Welt zusammen, um sich über aktuelle Branchenthemen und relevante politische Entwicklungen auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene auszutauschen. Vertreten sind Mitglieder der International Publishers Association (IPA) ebenso Bildungsmedienverlage und -anbieter. Die IPA wurde 1896 gegründet und hat 107 Mitglieder in 85 Ländern.

"Bildungsmedienverlage garantieren Vielfalt. In Zusammenarbeit mit Lehrkräften, Bildungspolitik und -verwaltung stellen sie sicher, dass Schulen mit inhaltlich, fachlich und regional passenden Lernmaterialien ausgestattet werden. Ob digital, analog oder hybrid: Immer spielen Bildungsmedienanbieter dabei eine zentrale Rolle", so Pienkoß. "Mir ist bewusst, dass ich diese Aufgabe in einer kritischen Phase übernehme: Immer mehr Regierungen weltweit schränken die Freiheit des Publizierens, die Presse- sowie Meinungsfreiheit ein, ergänzt um das zunehmende Unterbinden der pädagogischen Freiheit der Wahl optimal geeigneter Bildungsmedien. Insbesondere in autoritär regierten Staaten gibt es offensichtlich den großen Wunsch nach kompletter Verstaatlichung des gesamten Bildungssystems und den Drang, eigene, mit dem Markt konkurrierende Produkte zu entwickeln."

Der Verband Bildungsmedien ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland. Er setzt sich bei allen Bildungsakteuren dafür ein, nachhaltige Rahmenbedingungen für das Lehren und Lernen sowie die Entwicklung zukunftsfähiger pädagogischer und didaktischer Bildungs-, Lern- und Medienkonzepte zu schaffen.

