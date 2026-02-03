Daiichi Sankyo

Krebs betrifft nicht nur den Körper, sondern das ganze Leben

Neues Informationsportal Verstanden.med für Krebspatient:innen und Angehörige startet zum Weltkrebstag am 4. Februar

Zum Weltkrebstag am 4. Februar 2026 stellt das Pharmaunternehmen Daiichi Sankyo das Informationsportal Verstanden.med vor - eine digitale Plattform, die Betroffene wie Angehörige während ihrer Krebserkrankung und darüber hinaus begleitet. Sie richtet sich an Menschen mit Brustkrebs, Lungenkrebs, Magenkrebs und Akuter myeloischer Leukämie (AML) und steht für eine neue Form der Patient:innenkommunikation, die den Menschen in den Mittelpunkt rückt, nicht die Erkrankung - empathisch, verständlich, begleitend.

Die psychischen Folgen einer Krebsdiagnose werden oft unterschätzt: 52 % aller Patient:innen entwickeln nach der Diagnose psychische Belastungen.(1) Gleichzeitig ist der Informationsbedarf über Krebs angesichts der jährlich rund 500.000 Neuerkrankungen in Deutschland hoch.(2) Hier setzt Verstanden.med an.

Individuell, inklusiv, hörbar

Das Portal orientiert sich nicht primär an Indikationen, sondern an den tatsächlichen Situationen und Bedürfnissen der Betroffenen. Eine kurze Einstiegsabfrage sorgt dafür, dass Inhalte individuell zugeschnitten werden - je nachdem, ob die Nutzer:innen gerade die Diagnose erhalten haben, sich in Therapie oder Nachsorge befinden oder sich grundsätzlich informieren möchten. Das Portal richtet sich dabei gleichermaßen an Patient:innen wie an Angehörige, die Betroffene begleiten.

Verstanden.med übersetzt komplexes Fachwissen in eine klare, empathische Sprache. Die Inhalte gestalten sich eher wie ein Gespräch als ein klassischer Informationskatalog und jeder Artikel steht auch als Audiodatei zur Verfügung - entlastend und ideal für Menschen, die lieber hören als lesen. Die Beiträge können zudem in einer persönlichen Playlist gespeichert werden, sodass wichtige Informationen leicht zugänglich sind. Mit der Redaktion und dem Aufbau des Portals hat Daiichi Sankyo die PR-Agentur Ketchum betraut.

Umfassende Unterstützung auf allen Ebenen

Verstanden.med deckt fünf zentrale Themenbereiche ab - Wissen, Orientierung, Gefühle, Alltag und Austausch - und berücksichtigt damit nicht nur medizinische, sondern auch psychische, soziale und organisatorische Aspekte. Der modulare Aufbau der Beiträge erleichtert die Orientierung und kombiniert konkrete Hilfestellungen und praktische Unterstützung.

Es braucht einen Raum, in dem Patient:innen sich wirklich verstanden fühlen - jenseits von Fakten und Belehrungen. Einen Raum, in dem deutlich wird: Ich sehe dich, ich höre dich, ich verstehe dich. Genau diesen Raum möchte Verstanden.med schaffen.

Das Portal startet am 4. Februar 2026 und ist erreichbar unter www.verstanden.med.

