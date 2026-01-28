Verband Bildungsmedien e.V.

Bühne Bildungsmedien auf der didacta - die Bildungsmesse 2026 in Köln: Vorträge und Diskussionen zu Schulpolitik und Unterrichtspraxis

Vom 10. bis 14. März 2026 veranstaltet der Verband Bildungsmedien e. V. auf der didacta - die Bildungsmesse in Köln die Bühne Bildungsmedien für Lehrkräfte, Eltern und alle an Bildung Interessierten.

Von Leseförderung bis Basiskompetenzen Mathematik, von Digitalstrategie NRW bis Schummeln mit KI, von Jugend debattiert bis Demokratiebildung: Die Bühne Bildungsmedien bietet an allen Messetagen Vorträge und Fachgespräche zu unterrichtspraktischen und schulpolitischen Themen rund um Bildungsmedien, Bildungsmedienverlage und -anbieter.

Zu Gast sind unter anderem Dr. Urban Mauer, Staatssekretär im Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Anne Deimel, Landesvorsitzende des VBE NRW, Sabine Mistler, Vorsitzende Philologenverband Nordrhein-Westfalen, und Martin Heuer, Mitglied im Landesvorstand GEW NRW. Psychologe und Change-Experte Etrit Asllani erklärt, warum Demokratie von Informationskompetenz lebt. Prof. Dr. Marion Grein plädiert für einen sanften Übergang bei der Sprachförderung. Schulberaterin Karin Foidl-Jump sieht im Schummeln mit KI eine Chance für neue Wege im Unterricht.

Sie finden die Bühne Bildungsmedien vom 10. bis 14. März 2026 auf der didacta - die Bildungsmesse in Köln in Halle 7, Stand C038. Die Teilnahme an den Veranstaltungen der Bühne Bildungsmedien ist im Rahmen des Messebesuchs kostenfrei und ohne Anmeldung möglich.

