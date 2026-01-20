Verband Bildungsmedien e.V.

Forum Unterrichtspraxis im Rahmen der Leipziger Buchmesse 2026: Beispielhafte Unterrichtsprojekte und neue Ideen für den Schulalltag

Vom 19. bis 22. März 2026 veranstaltet der Verband Bildungsmedien e. V. auf der Leipziger Buchmesse das Forum Unterrichtspraxis für Lehrkräfte aller Schulformen, Eltern und alle an Bildung Interessierten.

Rund 20 Veranstaltungen behandeln aktuelle unterrichtspraktische Themen von Achtsamkeit bis Leseförderung, von Demokratieerziehung bis KI in der Schule:

Wie kann Mobbing im pädagogischen Alltag früh erkannt und wirksam aufgegriffen werden? Wie beeinflussen Desinformation, Social Media und algorithmische Echokammern unsere Meinungsbildung? Warum ist das Handschreiben lernen auch heute noch so elementar für Kinder? Was bringen Handyregeln wirklich im Schulalltag? Und brauchen wir noch Emotionale Intelligenz - wo wir doch Künstliche Intelligenz haben?

Sie finden das Forum Unterrichtspraxis 2026 vom 19. bis 22. März auf der Leipziger Buchmesse in Halle 2, Stand B203. Die Teilnahme an den Veranstaltungen des Forum Unterrichtspraxis ist im Rahmen des Messebesuchs kostenfrei und ohne Anmeldung möglich.

Mehr Informationen und Programm: www.bildungsmedien.de/fup.

