The Voice of Germany

An die Buzzer! Nico Santos, Shirin David, Smudo & Michi Beck und Rea Garvey starten heute in die neue Staffel "The Voice of Germany"

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Sie buzzern zum ersten Mal gegeneinander um die besten Stimmen Deutschlands! Ab heute suchen die "The Voice of Germany"-Coaches Shirin David, Rea Garvey, Nico Santos und Smudo & Michi Beck in Berlin die stärksten Gesangstalente des Landes. Welcher Coach stellt 2025 die Gewinnerin oder den Gewinner von "The Voice of Germany"? Die neue Staffel gibt es ab Herbst kostenlos auf Joyn, in SAT.1 und auf ProSieben zu sehen.

Das sagen die Coaches zum Comeback auf ihren 'The Voice'-Stuhl:

Michi Beck und Smudo: "Endlich wieder 'The Voice of Germany'! Und dieses Jahr feiern wir auf unserem Doppelstuhl gleich zwei persönliche Jubiläen: Denn die 15. Staffel 'The Voice of Germany' ist für uns schon die insgesamt 10. Staffel als Coaches bei 'The Voice'. Und jetzt holen wir hoffentlich - aber auch sehr voraussichtlich - unseren dritten Sieg bei #TVOG!"

Nico Santos: "'The Voice' ist für mich immer noch die beste Musikshow, die wir in Deutschland haben. Punkt. Die letzten Staffeln hab ich selbst immer wieder als Fan vorm Fernseher mitgefiebert - jetzt wieder Teil davon zu sein, ist wie nach Hause kommen. Und diesmal bring ich noch mehr Ehrgeiz und Erfahrung mit. Und die Mischung auf den Coach-Stühlen ist einfach wild - im besten Sinne! Shirin sprengt mit jedem Release die Charts, die Fantas feiern bald 40 Jahre Musikgeschichte (Legendenstatus!) und Rea hat mich schon vor über 20 Jahren mit seiner Stimme umgehauen. Jetzt sitzen wir nebeneinander - die Energie stimmt, und wir challengen uns gegenseitig auf die beste Art."

Shirin David: "Für mich ist es eine riesige Ehre, zur 15. Jubiläumsstaffel wieder als Coach mit bei 'The Voice of Germany' dabei sein zu dürfen. Ich hatte nur einen Live-Auftritt bei meinem ersten Mal vor zwei Jahren auf dem roten Stuhl hinter mir - nun komme ich in dieser Staffel erfahrener, selbstbewusster und mit zwei hinter mir gebrachten Arenatouren zurück in den Stuhl. Meine Expertise hat sich gesteigert, ich weiß, was ich diesmal noch besser machen möchte als Coach für mein Team und bin bereit, dieses Mal #TVOG mit meinen Talenten zu gewinnen."

Rea Garvey: "Ich freue mich sehr, wieder bei 'The Voice of Germany' zu sein, es ist so vertraut und gleichzeitig ist nichts wie früher - und das in der 15. Staffel #TVOG! Ich komme dieses Mal ohne Plan, lasse mich einfach überraschen. Ich bin sehr neugierig auf alle Talente und gespannt auf jede Show!"

Moderiert wird "The Voice of Germany" von Thore Schölermann und Melissa Khalaj. Produziert wird die Musikshow von ITV Studios Germany.

"The Voice of Germany" - ab Herbst 2025 im TV und kostenlos auf Joyn

Hashtag zur Show: #TVOG

Pressekontakt: Carina Castrovillari phone: +49 (0) 89 95 07 - 1108 email: carina.castrovillari@seven.one Photo Production & Editing Nadine Vaders phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161 email: nadine.vaders@seven.one Infos & Fotos: presse.prosieben.de / presse.sat1.de ProSieben / SAT.1 Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuell