MagentaSport

PENNY DEL live bei MagentaSport: Eisbären "jagen" Mannheim und nehmen Revanche, Ingolstadt feiert spektakulären Derbysieg, bei Dresden nur die Fans "erstklassig"

München (ots)

Die Eisbären nehmen Revanche! Im Traditionsduell mit Mannheim feiert das Team von Serge Aubin einen Comeback-Sieg nach 1:3-Rückstand. "Wir sind richtig gut, wenn wir jagen, wenn wir spielen, um zu gewinnen und nicht um zu überleben. Da haben die Jungs ein tolles Spiel gezeigt in der 2. Hälfte der Partie", erklärt der Berliner Coach. Es ist die passende Antwort auf die 1:7-Klatsche aus dem ersten Duell der Saison. Mannheim verliert nun schon die zweite Partie in Folge. "Es ist wichtig weiter dranzubleiben, unsere 'Confidence' hochzuhalten, die wir schon das ganze Jahr haben und dann wird es auch wieder gut für uns aussehen", bleibt Leon Gawanke gelassen.

10-Tore-Spektakel im bayrischen Derby! Straubing verliert erstmals in dieser Saison vor heimischem Publikum und verpasst damit den Sprung an die Tabellenspitze. Der ERC Ingolstadt kommt richtig ins Rollen. 6 der vergangenen 7 Spielen konnte der letztjährige Hauptrunden-Meister gewinnen. "Wir sind ein sehr schnelles und aggressives Team und diesen Vorteil haben wir ausgenutzt", erklärt Peter Abbandonato den Schlüssel für den Derbysieg.

Schlusslicht Dresden weiter nur Punktelieferant - trotz ordentlicher Leistungen: "Wir können seit ein paar Spielen sagen, dass wir gut spielen, verlieren aber trotzdem jedes Spiel. Es ist unfassbar", ärgert sich Dresdens Oliver Granz. Die Unterstützung seitens der Fans ist weiter bedingungslos. "Das ist das einzige, das erstklassig ist", fügt Granz hinzu. Die Nürnberg Ice Tigers haben sich mit nun 3 Siegen aus 4 Spielen aus der Krise gearbeitet.

Nächste böse Klatsche für die Löwen Frankfurt: Nach dem 0:5 gegen die Kölner Haie setzt es ein 1:6 bei den Schwenninger Wild Wings. "Es ist ein harter Abend für uns, aber wir werden zurückschlagen. Wir fahren nach Dresden und versuchen, da die drei Punkte zu holen", blickt Frankfurts Coach Tom Rowe nach vorne auf das "Löwen-Duell".

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom 15. Spieltag der DEL - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Am morgigen Donnerstag geht's schon weiter: Ab 19.15 Uhr empfangen die Pinguins Bremerhaven die Iserlohn Roosters und die Grizzlys Wolfsburg treffen auf die Augsburger Panther.

Eisbären Berlin - Adler Mannheim 4:3 (OT)

Den Eisbären Berlin ist die Revanche für das 1:7 aus der ersten Saisonbegegnung mit den Adler Mannheim gelungen. Nach zuletzt 2 Niederlagen freut man sich nun über einen 4:3-Erfolg im Traditions-Duell. Mannheim bleibt trotz der 2. Niederlage hintereinander Tabellenführer. Link zu den Toren des Spiels: www.clipro.tv/player?publishJobID=QXpUZnBLUFlBZXlIVStOS2pxMXNiNU1WSWlTOTY3MHVSOWp0VzM2TjE3cz0=

Die Fans der Eisbären Berlin setzen vor dem Klassiker ihr erstes Zeichen mit einer Textnachrichten-Choreo, die klarstellt, wer Rekordmeister ist. Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=bXJkOWljRWFSeW54b2lQUnJvb3FJdnY2OVJvcTdYeTlUMXE1V05vdmd2az0=

Blitzstart für Mannheim! Nach nur 25 Sekunden gehen die Adler durch Lukas Kälble in Führung. Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=NW9pQ1RkUzFmckVzOG92OGloZElJRklkT0pSaUZJWmFCMzBSaHNFZkFvcz0=

Die Emotionen kochen hoch und plötzlich fliegen auf dem Eis die Fäuste. Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=Rmt6UlNBQXhHZHRMMjVlU1l0aHRCK08ycGJhVE1lQTFqMksyamNXU1o0VT0=

Serge Aubin, Trainer Eisbären Berlin: "Im 1. Drittel waren wir schüchtern, nicht auf unseren Beinen. Wir sind richtig gut, wenn wir jagen, wenn wir spielen, um zu gewinnen und nicht um zu überleben. Da haben die Jungs ein tolles Spiel gezeigt in der 2. Hälfte der Partie."

... über den nun vollen Kader: "Es hilft natürlich mehr Leute zu haben. Man bewegt sich schneller über das Eis, weil man mehr Energie hat. Wir haben hier den Unterschied gesehen."

... über die Emotionen: "Es ist immer emotional gegen Mannheim, aber wir waren sehr beherrscht und konzentriert. Es geht dabei gar nicht zwingend ums Gewinnen - sondern, dass man sich zeigt und das haben wir getan." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=NDZNWVZMVlNDZXhwUU40UndTTXo0M29BT0Y1TkNnN1dFbkRGU1FOMzBSZz0=

Stéphane Richer, Sportdirektor Eisbären Berlin, in der 1. Drittelpause: "Mannheim war besser, wir kommen nicht so richtig in Fahrt. In der Defensive war es zu locker."

... über die Verletzten: "Es wird dauern, bis die alle wieder da sind. So viel Pech habe ich im Eishockey noch nicht gesehen. Wir müssen einen Weg finden. Jetzt sind wir komplett und hoffentlich können wir weiterhin komplett spielen. Wir hoffen, dass Stück für Stück die Verletzten zurückkommen und wir bis Januar, Februar gut in der Tabelle stehen, damit wir gut auf die Playoffs vorbereitet sind." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=cGZNWi9rNkNsN0pMUnM2RzBkcmpCSm9lTTJ2eTYyWGU1L25OUEVOWDhLcz0=

Leon Gawanke, Adler Mannheim: "Das waren wieder Gegentore, die absolut vermeidbar sind. Das letzte Tor ist ein schlechter Wechsel. Die kommen runter 3-gegen-2 und schießen ein Tor. Das ist bitter! Trotzdem haben wir ein gutes Spiel gemacht und nehmen einen Punkt mit. Es ist wichtig weiter dranzubleiben, unsere 'Confidence' hochzuhalten, die wir schon das ganze Jahr haben und dann wird es auch wieder gut für uns aussehen." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dmhmSW4wYWVObHJndFh4NVpIeWxoUmhscVR6U0didXBxK2l2SFh5WUsxMD0=

Max Penkin, 2. Tor im 2.Spiel für die Adler Mannheim gegen die Eisbären Berlin: "Ich war gut drauf, habe den Laufweg gesehen, den Pass bekommen und dann habe das Ding reingehauen. Ich bin in Mannheim aufgewachsen, es ist 'Erzfeind-mäßig'! Es ist gut, gegen die Berliner ein Tor zu schießen." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=Wm40c3ljL0F5S2RjNWdvY1gzNW5NUVphNVhkQ2xoZ2x3UXRlYWIvb2dSMD0=

Straubing Tigers - ERC Ingolstadt 4:6

Ein packendes bayrisches Derby mit dem besseren Ende für den ERC Ingolstadt. Der Hauptrundenmeister der Vorsaison kommt mittlerweile richtig ins Rollen. Es ist der 6. Sieg aus den letzten 7 Partien. Straubing hingegen verpasst den Sprung an die Tabellenspitze und verliert erstmals zu Hause. Link zu den Toren des Spiels: www.clipro.tv/player?publishJobID=dmNJMWM1cGd6ZU5zLytEakxUZit6OE0yU0hwS2laY2lEakkrQnhKd3ZXbz0=

Linus Brandl, Straubing Tigers, über sein 1. DEL-Tor: "Schön ist es schon, aber ich hätte lieber drei Punkte und kein Tor geschossen."

... über das Spiel: "Wir haben die Ingolstädter ihr Spiel spielen lassen und sind nicht in unser Spiel reingekommen. Das hat uns das Spiel gekostet." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=NUhuL1FiY2o3dVVyWFhrS3B4bGg3OW84bjlOMUhEVkJVWHllK0dzQjBzTT0=

Peter Abbandonato, ERC Ingolstadt: "Wir wussten, wie gut sie zu Hause sind: 7:0 vor diesem Spiel. Wir mussten uns an unseren Plan halten und das Tempo anziehen. Wir sind ein sehr schnelles und aggressives Team und diesen Vorteil haben wir ausgenutzt." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=UXhFWlBNV0Z3RHhrTUpNYjlaS2w4azFFWnBJYUNRNXZyMEtJd1VFc0M5bz0=

Dresdner Eislöwen - Nürnberg Ice Tigers 1:5

Die Nürnberg Ice Tigers feiern einen deutlichen Auswärtserfolg bei Schlusslicht Dresden. Es ist der 3. Sieg in den vergangenen 4 Spielen, womit man sich selbst aus der Krise herausgezogen hat. Bei den Eislöwen will es einfach nicht mit dem 1. Heimsieg klappen. Stattdessen steht die 12. Pleite in Folge für den Aufsteiger. Link zu den Toren des Spiels: www.clipro.tv/player?publishJobID=ZmNuS0hjTVhxdUViNGlaUTh3Lzh3WUpyUEIyRGU2L1B1TjNNRHdZYXFJYz0=

Oliver Granz, Dresdner Eislöwen: "Wir können seit ein paar Spielen sagen, dass wir gut spielen, verlieren aber trotzdem jedes Spiel. Es ist unfassbar. Keiner hat Selbstvertrauen. Dass dann mal so ein Ding für uns rüberspringt wäre auch mal nicht schlecht, aber es passiert nicht. Wir arbeiten zwar dafür, aber das Glück ist momentan auch nicht auf unserer Seite."

... über die Unterstützung der Fans: "Das ist das einzige, das erstklassig ist." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=V2dqd3h4b0x3eGplRVFWMEwvb3cxeE50dnRRTnlxSzZXOGM3ZFgyaGJ4VT0=

Charlie Gerard, Nürnberg Ice Tigers: "Wir haben ein solides Spiel gezeigt, hatten einen guten Goalie und gut nach vorne gespielt. Sie sind eine gute Mannschaft, die nie aufgibt. Wir wussten, es wird schwer hier und deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Chancen gut ausnutzen. Das hat gut geklappt." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=YlZ0Q2ZxK1hHSlFhbGEzVjNPOUE4LzZsVi9HRDFVM2ZKbm1DS0x6c2U0Zz0=

Schwenninger Wild Wings - Löwen Frankfurt 6:1

Schwenningen macht es deutlich! Das 6:0 gegen die Löwen Frankfurt ist der 2. Heimsieg in Folge. Für Frankfurt ist es nach 0:5 gegen Köln die nächste herbe Klatsche innerhalb von drei Tagen. Link zu den Toren des Spiels: www.clipro.tv/player?publishJobID=cHRJcHlHYlRVOTFySmJsVElTcFB6Y3JJYXdPVW9tNWUydzZ5NUJmMWg1TT0=

Sebastian Uvira, Schwenninger Wild Wings: "6 Tore, gute Stimmung, jetzt wird gefeiert. Es hat viel geklappt. Wir haben es einfach gehalten und haben uns belohnt durch harte Arbeit und Konsistenz. Ab dem 2. Drittel haben wir nochmal einen Gang hochgeschaltet. Es war alles dabei: gute Härte, schönes Eishockey, viele schöne Pässchen. Es war ein Match, das man sich ansehen konnte." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=dnFCS2NpdkVFbDgvS3N2SjVpei90bU9aaHIxb2FEeW5wRVlTZXA5akcrTT0=

Tom Rowe, Löwen Frankfurt: "Wir hatten einen guten Start - keine Ahnung, was danach passiert ist. Ich muss den Jungs ein Lob aussprechen, weil sie sich nicht aufgegeben haben. Es war auch auf der Bank eine gute Energie. Schwenningen hat eine gute Mannschaft mit vier guten Reihen. Sie spielen hart und schnell, haben viel Skill. Es ist ein harter Abend für uns, aber wir werden zurückschlagen. Wir fahren nach Dresden und versuchen, da die drei Punkte zu holen." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=L3ZPMjVuenJ5ZnJhQVJsc3RsOUVxNjdFOXRvUEdQMWFPaTdnNGc1Tm9PTT0=

Eishockey live bei MagentaSport

PENNY DEL - 16. Spieltag

Donnerstag, 30.10.2025

Ab 19.15 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - Augsburger Panther, Pinguins Bremerhaven - Iserlohn Roosters

Freitag, 31.10.2025

Ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.25 Uhr als Einzelspiele abrufbar: Dresdner Eislöwen - Löwen Frankfurt, Red Bull München - Adler Mannheim, ERC Ingolstadt - Kölner Haie, Nürnberg Ice Tigers - Straubing Tigers, Schwenninger Wild Wings - Eisbären Berlin

PENNY DEL - 17. Spieltag

Samstag, 01.11.2025

Ab 17.45 Uhr: Iserlohn Roosters - Grizzlys Wolfsburg

Sonntag, 02.11.2025

Ab 13.45 Uhr: Adler Mannheim - Nürnberg Ice Tigers, Kölner Haie - Red Bull München

Ab 16.15 Uhr: Augsburger Panther - Schwenninger Wild Wings, Eisbären Berlin - Pinguins Bremerhaven, Straubing Tigers - Dresdner Eislöwen

Ab 18.45 Uhr: Löwen Frankfurt - ERC Ingolstadt

Montag, 03.11.2025

Ab 19.30 Uhr: Die Eishockey-Show (u.a. mit Bundestrainer Harold Kreis im Countdown zum Deutschland Cup 2025)

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell