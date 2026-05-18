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Eurojackpot: Millionengewinn im zweiten Rang für NRW

Jackpot steigt auf rund 118 Millionen Euro am Dienstag (19. Mai)

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Münster (ots)

Millionengewinn am Brückentag! Bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitag (15. Mai) gewann ein Spielteilnehmer aus NRW in der zweiten Gewinnklasse rund 1,6 Millionen Euro. Der Jackpot blieb unberührt und steigt zur Ziehung am Dienstag (19. Mai) auf rund 118 Millionen Euro.

Rund um das verlängerte Wochenende an Christi Himmelfahrt gelang es einem Tipper aus NRW, am Brückentag (Freitag, 15. Mai) einen Millionentreffer zu landen. Mit seinem Internet-Tipp erreichte er die zweite Gewinnklasse der Eurojackpot-Ziehung. Die gezogenen Gewinnzahlen lauteten 1, 32, 33, 36 und 37 sowie die Eurozahlen 7 und 12. Der ganz große Wurf im ersten Rang blieb zwar aus, doch die Freude über einen Millionengewinn dürfte das vergangene Wochenende für den Spielteilnehmer aus NRW wohl unvergesslich gemacht haben. Mit seinen getippten Zahlen gewann der Nordrhein-Westfale in der zweiten Gewinnklasse exakt 1.655.835,90 Euro und ist damit frischgebackener Millionär. Auch ein Spieler aus Sachsen erzielte dieselbe Gewinnsumme.

Elf weitere Hochgewinner

Im dritten Rang gab es elf Treffer: Jeweils 169.784,40 Euro gingen nach Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Hessen (3 x), Niedersachsen, Norwegen, Polen, Schweden (2 x) und in die Niederlande.

Rund 118 Millionen Euro am Dienstag (19. Mai)

Da die erste Gewinnklasse nicht getroffen wurde, wächst der Eurojackpot weiter an. Bereits am Dienstag (19. Mai) haben Tipper erneut die Chance auf einen dreistelligen Jackpot. Dann geht es um rund 118 Millionen Euro. Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.westlotto.de.

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