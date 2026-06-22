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Die NEW HOUSING der Messe Karlsruhe, Europas wichtigste Veranstaltung für kleines Wohnen, findet vom 26. bis 28. Juni statt

Neu: Erstmals bieten die Veranstalter den Business Day für Investoren an

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Karlsruhe (ots)

NEW HOUSING 2026: Erweitertes Konzept mit bewährtem Festival-Charakter

Europas wichtigste Veranstaltung für kleines Wohnen findet in diesem Jahr vom 26. bis 28. Juni in der Messe Karlsruhe statt. Besuchende erwartet ein wertvolles Programm - für Investierende und Privatkunden gleichermaßen.

Nachhaltig und minimalistisch, flexibel und kostengünstig - Tiny Houses sind all das und noch viel mehr. Was möglich ist und in Zukunft möglich sein wird, zeigt seit 2018 die NEW HOUSING der Messe Karlsruhe. Die siebte Ausgabe von Europas wichtigster Veranstaltung für kleines Wohnen findet vom 26. bis 28. Juni statt.

Konzept deutlich erweitert

Nicht nur Privatpersonen haben Minihäuser als Alternative zu Einfamilienhäusern und Wohnblocks für sich entdeckt. Auch Campingplatzbetreibende und Investierende entdecken das Urlauben und Wohnen auf kleinem Raum immer stärker für ihre Kundinnen und Kunden. Für diese Besuchendengruppe hält die NEW HOUSING 2026 mit dem Business Day ein besonderes Angebot bereit.

Am NEW-HOUSING-Freitag bieten Expertinnen und Experten ein speziell auf das Thema Investition Programm an. Wie finde ich das geeignete Grundstück? Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit Behörden? Wie wird das Projekt finanziert? Diese und weitere Fragen werden im Rahmen von Deep Dives, Keynotes und individuellen Führungen erörtert und geklärt. Teilnehmende des Business Day erhalten zudem einen prioritären Zugang zu Tiny Houses.

"Im Zuge der Konzeption der nächsten Veranstaltung und bei unseren zahlreichen Gesprächen mit Playern aus der Wohnbau- und Tourismusbranche hat sich klar gezeigt, dass immer mehr Investierende gerne Tiny Houses in ihr Portfolio mitaufnehmen wollen. Für Campingplatzbetreibende tut sich mit Minihäusern eine große Chance auf, das eigene Angebot qualitativ stark zu verbessern. Und auch Kommunen haben nicht zuletzt mit dem im Oktober 2025 beschlossenen sogenannten Bauturbo nun die Möglichkeit, einfach und vergleichsweise unkompliziert, Tiny Houses zuzulassen und Modulhaussiedlungen, Zwischenbebauungen und die Nachverdichtung mit Minihäusern so aktiv zu gestalten.", sagt NEW-HOUSING-Projektleiter Florian Klag und fährt fort: "Das Interesse an Tiny Houses ist also da und es besteht ein enormer Informationsbedarf. Den bedienen wir mit unserem Business Day. Wir bringen Expertinnen und Experten für Minihäuser und Investierende bzw. Entscheiderinnen und Entscheider von Kommunen zusammen."

Beliebtes Festival

Das beliebte Tiny House Festival der NEW HOUSING findet wie gewohnt weiterhin statt. An allen drei Messetagen erwarten die Besuchenden mehr als 90 Ausstellende mit mehr als 30 Häusern. Darunter finden sich Tiny Houses on Wheels, Modulhäuser und mehr. Auch Themen wie die Finanzierung der Häuser, die Organisation von sanitären Angelegenheiten, das Bepflanzen des eigenen Gartens oder die CO2-neutrale Fortbewegung haben ihren Platz auf der NEW HOUSING. Besuchende erhalten somit innovative Ideen und maßgeschneiderte Lösungen im Bereich Kleinwohnformen.

Diese Infos gibt's nur hier

Viele Antworten, die das Leben betreffen, sind im Internet zu finden. Die Antworten, die Expertinnen und Experten zu Tiny-House-Fragen geben, gibt es dagegen ausschließlich bei den Tiny Talks der NEW HOUSING. In 30-minütigen Vorträgen sprechen erfahrene Bewohnende und andere Tiny-Profis über alles, was Interessierte von Kleinwohnformen wissen sollten.

Exklusive Workshops

Ihren festen Platz im Festivalprogramm haben die Workshops. 2024 waren sie nach einer mehrjährigen Pause wieder aufgenommen worden - und gleich ausverkauft gewesen. Auch im vergangenen Jahr waren alle verfügbaren Workshops-Plätze ausverkauft. Welche Workshops in diesem Jahr angeboten werden, können Interessierte wenige Wochen vor der Veranstaltung auf der Website der NEW HOUSING nachlesen und sich dann für einen oder mehrere Workshops entscheiden.

Die großen Kleinen

Tiny ist nicht immer gleich tiny. Manche Minihäuser sind etwas größer als andere. Und für die gibt es bei der NEW HOUSING die Tiny Giants Area. Im Außenbereich des Messe-Areals erwarten Besuchende ganz besonders raffinierte Modulhäuser.

Festival-Charakter

Nicht fehlen darf bei einer NEW HOUSING natürlich das Festival. Besonders beliebt ist seit Jahren das begrünte Atrium im Herzen der Messe Karlsruhe. Dort finden Besuchende Musik, Food Trucks, viel Platz zum Entspannen und gute Getränke.

Mehr zum Minihausleben

Die NEW HOUSING im Juni 2026 ist der Höhepunkt im Kalender aller Tiny-House-Fans. Aber auch für die Zeit außerhalb der Veranstaltung, ist die NEW HOUSING erste Anlaufstelle in Sachen Kleinwohnformen. Im News-Bereich gibt es zahlreiche Informationen rund ums Thema. Wer möchte, kann den kostenfreien Newsletter abonnieren. Auf Instagram, LinkedIn und YouTube gibt es noch viel mehr Einblicke. Und auch im Podcast der NEW HOUSING dreht sich alles um kleines Wohnen.

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