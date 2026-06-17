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Die NEW HOUSING ist die wichtigste Veranstaltung für Kleinwohnformen Europas. Wer mit und in Minihäusern investieren will, findet beim Business Day am 26. Juni 2026 alle notwendigen Informationen

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Karlsruhe (ots)

Wo finde ich Grundstücke? Wie gelange ich an die passenden Herstellenden? Welche Häuserart ist die richtige? Und wie wird das alles finanziert? Wer mit und in Minihäuser investieren will, muss viele Fragen klären. Das ist häufig zeitintensiv und nicht seltener Nerven aufreibend.

Abhilfe schafft der Business Day powered by Fabian Müller der NEW HOUSING am 26. Juni 2026 in der Messe Karlsruhe. Dieser findet parallel und zusätzlich zum Tiny House Festival (Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. Juni) statt.

Zielgruppen: Investoren, Tourismus, Kommunen

Der Business Day richtet sich im Besonderen an drei Gruppen. Investoren wie Projektentwickelnde oder Wohnungsbaugesellschaften erhalten einen frühen Marktzugang zu Rendite starken Wohnkonzepten, den Austausch mit Projektpartnern und Start-Ups sowie den besten Einblick in Trends, Kennzahlen und Fördermöglichkeiten. Tourismusanbietende wie die auf Campingplätzen oder Freizeitparks erfahren von neuen Unterkunftskonzepten für den Erlebnis- und Naturtourismus, Inspiration durch Praxisbeispiele erfolgreicher Anbieter sowie Innovationspotenziale für nachhaltigen Tourismus. Nicht zuletzt erhalten Vertreterinnen und Vertreter von Kommunen Lösungsansätze gegen den Wohnraummangel und für eine nachhaltige Flächennutzung, sie bekommen Best Practices anderer Städte und Regionen. Des Weiteren erhalten sie einen exzellenten Kontakt zu Anbietenden und einen Austausch auf Augenhöhe.

"Im Zuge der Konzeption der nächsten Veranstaltung und bei unseren zahlreichen Gesprächen mit Playern aus der Wohnbau- und Tourismusbranche hat sich klar gezeigt, dass immer mehr Investierende gerne Tiny Houses in ihr Portfolio mitaufnehmen wollen. Für Campingplatzbetreibende tut sich mit Minihäusern eine große Chance auf, das eigene Angebot qualitativ stark zu verbessern. Und auch Kommunen haben nicht zuletzt mit dem im Oktober 2025 beschlossenen sogenannten Bauturbo nun die Möglichkeit, einfach und vergleichsweise unkompliziert, Tiny Houses zuzulassen und Modulhaussiedlungen, Zwischenbebauungen und die Nachverdichtung mit Minihäusern so aktiv zu gestalten.", sagt NEW-HOUSING-Projektleiter Florian Klag und fährt fort: "Das Interesse an Tiny Houses ist also da und es besteht ein enormer Informationsbedarf. Den bedienen wir mit unserem Business Day. Wir bringen Expertinnen und Experten für Minihäuser und Investierende bzw. Entscheiderinnen und Entscheider von Kommunen zusammen."

Ablauf

Der Business Day beginnt am Messefreitag, 26. Juni, um 9.30 Uhr in der Konferenzebene der Messe Karlsruhe. Einlass ist bereits ab 9 Uhr. Teilnehmenden steht der VIP-Parkplatz kostenfrei zur Verfügung. Nach dem Impulsvortrag von Fabian Müller, Gründer von vilcomo und Experte beim Vernetzen von Investierenden und Kommunen, können Teilnehmende entscheiden, welche Deep Dives sie besuchen wollen. Zur Verfügung stehen Angebote für Kommunen, Investoren und den Tourismusbereich.

Als Referenten konnten hochkarätige Speaker gewonnen werden.

Am Vormittag sprechen

Martin Riedißer , langjähriger Geschäftsführer der Kommunalentwicklung und Mitglied im Vorstand des Bundesverbandes der Stadtentwickler (Säule Kommunen),

, langjähriger Geschäftsführer der Kommunalentwicklung und Mitglied im Vorstand des Bundesverbandes der Stadtentwickler (Säule Kommunen), Julian Bauer , ein hotelähnliches Vermietungskonzept für Tourismusanbieter (Säule Tourismus)

, ein hotelähnliches Vermietungskonzept für Tourismusanbieter (Säule Tourismus) und Tanja Preuss, Tiny Houses in der Vermietung, Tiny-House-Projekte für Landwirte, Campingplatzbetreibende und Grundstückseigentümer (Säule Tourismus).

Am Mittag sprechen

Fabian Müller , vilcomo, Tiny-Wohnpark Heidelberg und Tiny-Baulücke Singen (Säule Kommunen),

, vilcomo, Tiny-Wohnpark Heidelberg und Tiny-Baulücke Singen (Säule Kommunen), Marco Klein , Waldbund, Invest in Tiny-House-Resorts und Tiny-House-Entwicklungen auf Grundstücken (Säule Investoren)

, Waldbund, Invest in Tiny-House-Resorts und Tiny-House-Entwicklungen auf Grundstücken (Säule Investoren) und Max Couch, AlpAmi, Von der Erschließung über die Häuser bis zum volldigitalen Betrieb (Säule Investoren).

Nach den Deep Dives erhalten Teilnehmende die Möglichkeit einer Self-Guided Tour über die NEW HOUSING. Dort erwarten sie mehr als 80 Ausstellende aus allen Bereichen der Minihauswelt. Neben Ausstellern mit Zubehör, sanitären Anlagen, Finanzprodukten und mehr, warten mehr als 30 unterschiedliche Tiny, Houses, Modulhäuser und Co. Um lange Wartezeiten an den Häusern zu vermeiden, berechtigt das BUSINESS-DAY-Ticket zur Nutzung der Fastline. Ein Anstehen an den Eingangstüren wird so vermieden. Die Self-Guided Tour ist die ideale Möglichkeit, zielgerichtet die Ausstellenden zu besuchen, die für das jeweilige Projekt wichtig sind.

Begrenzte Teilnehmendenzahl

Nach dem Rundgang folgt ein letztes Get-Together erneut in der Kongressebene der Messe Karlsruhe. Dort erhalten Teilnehmende die Möglichkeit für abschließende Fragen.

Die Tickets für den Business Day können Interessierte über den NEW-HOUSING-Ticketshop erwerben. Die Teilnehmendenzahl ist begrenzt auf maximal 150.

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