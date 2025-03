Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH

Wichtige Impulse für die Weinbranche: Zweite Ausgabe der Weinfachmesse EUROVINO steht an

Bild-Infos

Download

Karlsruhe (ots)

Auf der EUROVINO - Fachmesse für Wein am kommenden Sonntag und Montag, 9. und 10. März 2025 präsentieren sich jeweils von 10 bis 18 Uhr über 400 Weinerzeugende und -vermarktende aus Deutschland und Europa dem Fachpublikum aus Handel, Gastronomie und Hotellerie in der Messe Karlsruhe. Die Besuchenden können sich neben Neuheiten und Highlights aus dem Wein- und Schaumweinbereich auf ein begleitendes Programm bestehend aus Powerfrühstück, Expert Area und Netzwerkabend inklusive der Verleihungen des Fair Wine Awards und von "New & different", dem neuen EUROVINO Innovation & Marketing Award, freuen. Tickets sind unter eurovino.info/tickets sowie an den Tageskassen vor Ort erhältlich - eine Legitimation als Fachbesuchende ist dabei erforderlich.

EUROVINO als Quelle für neue Impulse und Lösungsansätze

Aktuell wird die Branche mit Absatz- und Umsatzrückgängen in Verbindung mit einem sich verändernden Einkaufs- und Konsumverhalten seitens der Endverbraucherinnen und -verbraucher konfrontiert: Nach einer aktuellen Mitteilung des Deutschen Weininstituts (DWI) auf Basis der beauftragten Analyse des Weinmarktes durch NielsenIQ sank die Menge des eingekauften Weins in Deutschland im vergangenen Jahr um vier Prozent und der damit erzielte Umsatz um fünf Prozent, wobei Weine aus dem Inland etwas stärker betroffen waren als importierte Weine aus dem Ausland (Minus von fünf Prozent im Absatz und sechs Prozent im Umsatz). Als Ursachen hierfür führt DWI-Geschäftsführerin Monika Reule laut Meldung neben den veränderten Konsumgewohnheiten vor allem den demographischen Wandel sowie das konjunkturbedingt kostenbewusstere Einkaufsverhalten der Deutschen an.

"Gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist es für die unterschiedlichen Branchenakteure essenziell, neue Geschäftsimpulse zu erhalten und individuelle Lösungen zu finden", betont David Köhler, Projektleiter der EUROVINO, und ergänzt: "Dafür bietet die EUROVINO den passenden Rahmen: Ausstellende wie Besuchende können hier in entspannter Atmosphäre zu aktuellen Themen und Produkten in den Austausch gehen und neue Geschäftsbeziehungen knüpfen bzw. vorhandene stärken."

Über 400 Ausstellende, die über 700 Weingüter aus rund 30 Ländern repräsentieren, nutzen in diesem Jahr die EUROVINO als Plattform, um ihr Angebot an Weinen und Schaumweinen dem deutschsprachigen und europäischen Markt zu präsentieren, und bilden dabei relevante Branchenthemen und -trends ab: Dazu zählen u.a. alkoholfreie oder -reduzierte Weine und Schaumweine, die zahlreiche Ausstellende neu oder erweitert im Portfolio haben (mehr dazu hier), genauso wie Weine aus pilzwiderstandsfähigen Rebsorten (Piwis), die auf das übergeordnete Thema Klimawandel und seine Folgen für den Weinbau einzahlen und eine mögliche Reaktion darauf darstellen. Auch der Trend zu alternativen Verpackungslösungen und Mehrweg-Systemen zeigt sich im Kontext des Angebots der Ausstellenden auf der EUROVINO - beispielsweise in Form von individuellen Bag-in-Box-Lösungen oder der Präsentation eines 1l- oder 0,75l-Mehrwegsortiments.

Programm und Verkostungszonen der EUROVINO zahlen ebenfalls auf relevante Branchenthemen und -trends ein

Zum begleitenden Programm der Fachmesse für Wein zählt u.a. das eigens von der EUROVINO entwickelte Format der Expert Area in der Aktionshalle der Messe Karlsruhe. An acht Countern stehen ganztägig Expertinnen und Experten für die individuelle Beratung zu verschiedenen Branchenthemen zu Verfügung, die u.a. den Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit legen und dabei zum Beispiel den Aspekt der alternativen Verpackungen aufgreifen.

Nachhaltigkeit spielt auch im Rahmen des Fair Wine Awards eine Rolle, denn dieser stellt nachhaltig und umweltschonend erzeugte Weine aus resistenten und historischen Rebsorten in den Mittelpunkt und greift damit wiederum das Thema Piwi auf. Der Fair Wine Award ist auf der EUROVINO mit einer eigenen Verkostungsfläche vertreten, die Verleihung des Awards findet zudem im Rahmen des Netzwerkabends der EUROVINO am Messesonntag ab 18 Uhr statt. Ebenfalls Teil des Netzwerkabends ist in diesem Jahr erstmals die Prämierung der Gewinnerinnen und Gewinner von "New & different", dem neuen EUROVINO Innovation & Marketing Award. Im Gegensatz zum Fair Wine Award konzentriert sich dieser nicht auf den "Inhalt der Flasche", sondern auf alles "außerhalb und rund um die Flasche". Besonderheit dabei ist, dass die Jurierung über zwei Gremien läuft: Neben einer Experten-Jury gibt es auch eine Jury aus Studierenden, also Branchen-Nachwuchskräften. Somit liefert der Award Einreichenden auch explizit Feedback, wie ihre Produkte und Kampagnen bei der jungen Generation ankommen.

Abgerundet wird das Programm der EUROVINO vom Powerfrühstück zum Start in beide Messetage jeweils ab 9 Uhr - dabei können sich Besuchende wie Ausstellende mit einem kleinen Frühstücksbuffet (kostenfrei) auf den Messetag einstimmen, sich austauschen und parallel dem Impulsvortrag von Motivations-Speaker Fabian Seewald auf der Bühne in der Aktionshalle folgen.

Die komplette Programmübersicht ist unter eurovino.info/programm zu finden.

Das Portfolio an Verkostungszonen der EUROVINO besteht neben der Fläche des Fair Wine Awards aus der Wine Experience sowie der Wine Experience - Alkoholfrei. Das Format der Wine Experience vereint, wie auch die oben genannten Programmformate, den ausgeprägten Servicegedanken sowie die Innovationsfähigkeit der Messe Karlsruhe: Denn sie bietet den Ausstellenden vor Ort eine weitere Platzierungsoption sowie Weinerzeugenden und -vermarktenden, die nicht in persönlicher Präsenz auf der EUROVINO sind, eine Möglichkeit, ihre Weine dennoch vor Ort auszustellen. Diese wird 2025 neu um die Wine Experience - Alkoholfrei erweitert, die in Zusammenarbeit mit der Zenotheque aus Karlsruhe, Spezialist im Bereich Alkoholfrei, ausgearbeitet wurde. Damit gibt die EUROVINO dem aktuellen Branchenthema vor Ort noch mehr Sichtbarkeit und greift die entsprechenden Bedürfnisse des Marktes auf.

Über die EUROVINO

Gelegen im Zentrum der vier größten deutschen Weinanbaugebiete Rheinhessen, Pfalz, Baden und Württemberg richtet sich die EUROVINO an Weinerzeugende, -vermarktende und -abnehmende mit Fokus auf den deutschsprachigen und europäischen Absatzmarkt.

Alles Wissenswerte rund um die EUROVINO gibt's jederzeit unter www.eurovino.info sowie auf den Social-Media-Kanälen LinkedIn, Instagram und Facebook.

Original-Content von: Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH, übermittelt durch news aktuell