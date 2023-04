PIABO PR GmbH

Stefanie Söhnchen ist Vice President Digital bei PIABO Communications

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

PIABO erweitert Management-Board und ernennt die Top-Expertin Stefanie Söhnchen als Vice President Digital

PIABO Communications, führende europäische Kommunikationsplattform der Digitalwirtschaft und Agentur des Jahres 2022 DACH, baut sein Management-Board weiter aus. Mit Stefanie Söhnchen, Vice President Digital, gewinnt PIABO eine gefragte Digital- & Social Media-Expertin der Branche. Ihren Expertenstatus im Digital-Bereich baute sie durch umfangreiche Erfahrungen in Konzernen, Start-ups und auf Agenturseite auf, wodurch sie auch zu einer herausragenden Strategin wurde. Ihre Ernennung ist ein wesentlicher Schritt zur Skalierung von PIABOs Digital-Plattform.

Die gelernte Journalistin verantwortet ab sofort die strategische und operative Ausrichtung im Digital-Bereich der Agentur. Weiter übernimmt sie die Beratung und Kampagnenplanung im Digitalbereich für High Growth Companies, internationale Marken, Konzerne sowie den Mittelstand und entwickelt individuelle, integrierte und datenbasierte Kommunikationskonzepte.

"Mein Ziel ist es, die Potenziale aus dem Digitalen mit denen der PR zu verbinden. Damit schaffen wir eine integrierte Kommunikation, mit verschiedenen Werkzeugen, die entsprechend eingesetzt werden können", sagt Stefanie Söhnchen. "Die digitale Kommunikation muss im Rahmen der Zielsetzung so effizient wie möglich eingesetzt werden, um den größtmöglichen Return on Invest zu erzielen. Der Schlüssel zum Erfolg dafür liegt in der strategischen Konzeption, die auf eine datenbasierte Grundlage zurückgreift. Denn: Data matters!", so die erfahrene Strategin und Digital-Content-Expertin.

Daniela Harzer, Chief Operating Officer bei PIABO: "Wir sind eine 360°-Impact-Plattform im Tech-Ökosystem. Die Ernennung von Stefanie zur Vice President Digital unterstreicht unseren Wandel zu einer One-Stop-Agentur mit branchenübergreifender Digital-Expertise. Diese wird von Stefanie vorangetrieben und manifestiert. Wir freuen uns sehr, dass Stefanie nun Teil des Teams ist."

Vor ihrem Wechsel zu PIABO Communications war Stefanie Söhnchen VP Digital Strategy bei FleishmanHillard, Deutschland. Dort verantwortete sie die digitale Zukunftsausrichtung der Agentur und beriet Kund:innen in der B2B- und B2C-Kommunikation im digitalen Raum. Weitere berufliche Stationen waren die Consulting-Tochter von innogy, wo sie das globale Marketing leitete, die Car2go Group, bei der sie als Global Head of Social Media & Marketing Partnerships fungierte, und das Communications & Brand Management-Team bei Daimler Mobility Services.

Söhnchen arbeitet mit der Co-Creation Methode, einer Form der Zusammenarbeit, bei der Kunden gezielt in die Prozesse einbezogen werden. Sie machte eine Coaching-Ausbildung im Bereich Personal Branding und besticht mit ihrem Volontariat bei der Konrad-Adenauer-Stiftung auch durch einen journalistischen Blick auf die Themen.

"Stefanie gehört zu den Top-Expert:innen im Digital-Geschäft und wir freuen uns, dass sie nun als Teil des Management-Boards unsere Unternehmens-/ und Wachstumsziele vorantreibt", so Tilo Bonow, Gründer und CEO von PIABO Communications. "Ihre digitale Expertise und große Passion für 360°-Kommunikation ist für unsere Kund:innen, aber auch für das gesamte Team, eine exzellente Bereicherung!"

Teil des Management-Boards von PIABO Communications sind: Tilo Bonow, Daniela Harzer, Marc-Pierre Hoeft, Stefanie Söhnchen, Andreas Krönke, Maria Urban und Steffen Beck.

Über PIABO Communications

Die Kommunikationsagentur PIABO mit Hauptsitz in Berlin ist der führende europäische Full-Service-Partner der Digitalwirtschaft. PIABO erzielt international herausragende Sichtbarkeit für Unternehmen aus den Bereichen E-Commerce, Traveltech, Fintech, Foodtech, HR-Tech, Healthtech, Blockchain, Consumer Electronics, IoT, Artificial Intelligence, AR/VR, Security, Big Data, SaaS/Cloud und Greentech. Das Leistungsspektrum der multidisziplinären Beratungsteams umfasst Public Relations und Social Media sowie Markenstrategie, Content Marketing und Influencer-Programme. PIABO wird von Gründer und CEO Tilo Bonow und COO Daniela Harzer geführt und unterstützt als strategischer Partner seine Kund:innen seit 2006 aktiv beim Erreichen ihrer lokalen und globalen Wachstums- und Entwicklungsziele. Zum Kund:innen-Portfolio zählen u.a. GitGub, Google, Lieferando, Omio, Sequoia Capital, Shopify und Withings.

Original-Content von: PIABO PR GmbH, übermittelt durch news aktuell