PIABO gewinnt Hauke Gierow, früherer Head of Communication bei G DATA CyberDefense, als Direktor für Cybersecurity-Kommunikation

Als führende Full-Service-Agentur für Tech- und Innovationskommunikation geht PIABO PR den nächsten großen Schritt im Bereich Cybersecurity. Mit Kommunikationskonzepten rund um die Themen IT-Sicherheit, Datenschutz und Compliance bietet PIABO seinen Kunden ab sofort umfangreiche und einzigartige Expertise an. Dazu holt sich PIABO Hauke Gierow, den früheren Head of Communication bei G DATA CyberDefense und Fachredakteur für Cybersecurity bei Golem.de als neuen Direktor ins Team.

Cybersicherheit ist schon längst kein "nice to have" mehr, sondern ein zentraler Bestandteil des Risikomanagements. Jedes Unternehmen braucht heute neben einer Strategie für Cybersicherheit auch einen Plan für die Kommunikation, um nachhaltig Vertrauen bei Kund:innen und Geschäftspartner:innen sichern zu können. Aus diesem Grund hat sich PIABO nun personell und inhaltlich verstärkt, um Unternehmen in diesem Bereich kompetent beraten zu können.

Hauke Gierow hat mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bereich Cybersecurity. Für die deutsche Sektion von Reporter ohne Grenzen baute er den Bereich "Digitale Sicherheit für Journalist:innen" auf, beim Mercator Institut für Chinastudien etablierte er das Themenfeld "Cybersicherheit in China". Danach arbeitete er mehrere Jahre als Fachredakteur für IT-Security, Datenschutz und Netzpolitik bei Golem.de. Zuletzt verantwortete Hauke Gierow als Leiter die Unternehmenskommunikation beim deutschen Cybersecurity-Anbieter G DATA CyberDefense.

Der zertifizierte Krisenkommunikationsmanager ist Vorsitzender des Instituts für Technik und Journalismus, Chair Cybersecurity Awareness and Communication, Expert Group Cyber and Digital bei der British Chamber of Commerce in Deutschland und Mitglied des Advisory Boards beim internationalen EU-Forschungsprojekt DeStalk, das Lösungen gegen genderbasierte digitale Gewalt erarbeitet.

Mit dem Aufbau der neuen Cybersecurity Practice trägt PIABO der großen Dynamik in diesem Bereich Rechnung. "Cybersecurity ist ein Thema von hoher gesellschaftlicher und politischer Relevanz. Auch Investor:innen setzen verstärkt auf diesen Industriebereich", sagt Tilo Bonow, CEO und Gründer von PIABO. "Ich bin sehr froh, dass wir mit Hauke Gierow einen ausgewiesenen Kommunikationsprofi in diesem Feld mit einzigartiger Expertise für PIABO gewinnen konnten."

Zum Start dieses wichtigen Bereichs konnte mit dem Schweizer Startup Certifaction, einem Anbieter für datenschutzkonforme digitale Signaturen, der erste Etatgewinn verzeichnet werden.

Sicherheit durch Kommunikation

Das Thema Cybersecurity geht jeden an, der im Internet unterwegs ist - ob privat oder beruflich. PIABO hilft Unternehmen und Nutzer:innen mit seiner Kommunikationsexpertise dabei, die Gefahren und Lösungen in allen Bereichen der Cybersicherheit besser zu verstehen. Das müssen nicht nur Kund:innen mit aktivem Portfolio im Bereich Cybersecurity sein - denn fast jedes Unternehmen hat heute sicherheitsrelevante Prozesse, Produkte oder Value Propositions.

"Das Thema Cybersecurity begeistert mich seit vielen Jahren - weil es so vielfältig ist", sagt Hauke Gierow. "Cybersicherheit ist kein rein technisches Feld, sondern erfordert umfassende Denk- und Lösungsansätze. Denn wer sein Unternehmen sicher aufstellen will, braucht neben technischen Schutzlösungen auch Cybersecurity-Awareness und die richtige Unternehmenskultur. Diese Komplexität fasziniert mich. Ich freue mich, mit PIABO den perfekten Partner gefunden zu haben, um dieses Thema gemeinsam voranzubringen."

Die neue Cybersecurity Practice wird unterstützt von Philipp Plum, Senior Communications Consultant bei PIABO. Er arbeitete vor seiner Tätigkeit bei PIABO für eine Münchner PR-Agentur und hat seit langem einen Schwerpunkt im Thema Cybersicherheit. Philipp Plum hat bereits PR- und Kommunikationskonzepte für Branchengrößen wie ATOS, Yubico, Tanium, Sailpoint und Netwrix entwickelt.

