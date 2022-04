AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag

Ulrich Singer MdL: Alle sind gleich, nur Söder ist gleicher - Dank Quarantäneverkürzung der Staatsregierung kann Markus Söder in der Menge baden

München (ots)

Der bayerische Ministerpräsident Söder berichtete letztes Wochenende, dass er einen positiven PCR-Test gehabt habe. Aus diesem Grund musste er seine "Wasserstoff-Reise" nach Saudi-Arabien absagen und sich eigentlich für zehn Tage in Isolation begeben. Doch just zum 12. April verkürzte die Bayerische Staatsregierung die Quarantänezeit auf fünf Tage. Markus Söder konnte sich nun unbeschwert und ohne Maske sowie Abstand am Plärrer in Augsburg vergnügen sowie am Georgiritt in Traunstein teilnehmen.

Dazu äußert sich Ulrich Singer, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, wie folgt:

"Zwei Jahre lang verkaufte uns Markus Söder das 'Team Vorsicht' in Bezug auf Corona und begründete damit, als er noch Bundeskanzler werden wollte, die Maßnahmen, die teilweise noch härter waren als in allen anderen Bundesländern. Sein Erfüllungsgehilfe, Gesundheitsminister Holetschek, hat ihm bereitwillig den Weg für immer noch strengere Regelungen geebnet.

Das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes macht ihnen aber zumindest vorerst einen Strich durch die Rechnung und so soll sich bundesweit ab dem 1. Mai auch die Quarantänezeit auf fünf Tage reduzieren. Klaus Holetschek stoß noch eine Warnung in Richtung der Bevölkerung aus, dass nach dem Isolationsende noch eine Zeit lang Masken getragen werden und Kontakte reduziert werden sollten. Doch jetzt traf es Markus Söder selbst und just verkürzt die Bayerische Staatsregierung entgegen des Bund-Länder-Konsens bereits zum 12. April die Quarantänezeit.

Mag sein, dass es ein Zufall ist, aber Herr Söder konnte dank der Verkürzung unbeschwert beim Plärrer in Augsburg feiern und ein feuchtfröhliches Bad in der Menge nehmen. Ich verstehe schon, dass er angesichts der schlechten Umfragewerte nötig hat, sich volksnah zu geben, um etwas sympathischer zu erscheinen. Ein Schauspiel sondergleichen, hat er doch die letzten zwei Jahre sein wahres Gesicht gezeigt. Volksnähe und bürgerfreundlich? Fehlanzeige.

Alle sind gleich, nur Söder ist gleicher. Deswegen muss dieser Ministerpräsident in seine Schranken verwiesen und diese politische Willkür beendet werden!"

Original-Content von: AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell