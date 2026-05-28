BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien

DVB-I Book Germany veröffentlicht - Durchbruch am Runden Tisch

München (ots)

Die Einführung von DVB-I in Deutschland hat einen wesentlichen Meilenstein erreicht. Der Runde Tisch DVB-I verabschiedete das "DVB-I Book Germany", in dem Eckpunkte der Ausgestaltung und Umsetzung von DVB-I im deutschen Markt definiert sind. Am Runden Tisch sind Rundfunkanbieter, Verbände der Rundfunkanbieter und TV-Gerätehersteller sowie die Regulierung aktiv.

"DVB-I bietet den einfachen und direkten Zugang zu privaten und öffentlich-rechtlichen TV-Angeboten via Streaming (Internet) ganz ohne zusätzliche Apps", so Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) und Vorsitzender des Runden Tisches DVB-I. "DVB-I soll Reichweite und Auffindbarkeit von klassischen Rundfunkinhalten und linearem TV absichern - zukunftsorientiert und unabhängig von den Geschäftsinteressen einzelner Gatekeeper."

Das DVB-I Book Germany definiert einen technischen, regulatorischen und organisatorischen Rahmen für die Umsetzung. Inhalteanbieter und Gerätehersteller können sich entsprechend festgelegten, diskriminierungsfreien Rahmenbedingungen an DVB-I beteiligen.

Grundlage bildet das technische Implementierungsprofil DVB-I der Deutschen TV-Plattform, das in enger Zusammenarbeit mit dem Runden Tisch DVB-I und unter Beteiligung zahlreicher internationaler Expertinnen und Experten veröffentlicht wurde.

Ziel ist ein konsistentes Nutzererlebnis und interoperables Ökosystem gemäß den regulatorischen Anforderungen. So sollen faire Wettbewerbsbedingungen für den Fernsehmarkt in Deutschland sichergestellt werden.

Das DVB-I Book Germany kann unter info@bmt-online.de angefordert werden.

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