BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien

Vom Hashtag zur Hetze: Wie lässt sich Islamismus im Netz entschlüsseln & begegnen?

BLM-Fachtagung eröffnet

München (ots)

Islamistische Gruppierungen nutzen Social Media längst nicht mehr nur zur Propaganda, sondern auch für gezieltes "Influencing". Mit Lifestyle-Ästhetik, Musik oder Memes werden Jugendliche emotional abgeholt und für extremistische Inhalte empfänglich gemacht. Die 11. Fachtagung Jugendschutz und Nutzerkompetenz der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) nimmt heute die Strategien islamistischer Online-Kommunikation in den Blick. Wissenschaftliche Impulse und praxisnahe Projektberichte zeigen, wie salafistische Narrative funktionieren, welche Plattformen eine Rolle spielen und wie man den damit verbundenen Gefahren begegnet.

Dr. Annette Schumacher, Geschäftsführerin der BLM, berichtete zur Eröffnung der Tagung von der wachsenden Anzahl der Prüffälle aus dem Bereich des Islamismus, vor allem seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023. Sie unterstrich die Bedeutung von Vernetzung im Kampf gegen Hass im Netz sowie bei der Extremismus-Prävention. "Uns alle eint ein Ziel: Wir wollen Rechtsverstöße im Kontext von strafbarem Hass, Hetze und Extremismus im Netz bekämpfen - egal, welche Ideologie dahintersteckt. Das ist von zentraler Bedeutung für unsere Demokratie."

Beim Kampf gegen strafbaren Hass im Netz arbeitet die BLM etwa mit dem Bayerischen Landeskriminalamt (BLKA), seinen Kriminaldiensten und Polizeidienststellen, zusammen. Guido Limmer, Vizepräsident des BLKA: "Jugendliche wachsen heute in einer Welt auf, in der das Smartphone kein Gerät mehr ist, sondern ein Lebensraum. TikTok, Instagram, YouTube, Telegram - das sind keine Plattformen, die man besucht. Das sind Orte, an denen Identität geformt wird. Orte, an denen Zugehörigkeit entsteht. Und leider auch Orte, an denen Radikalisierung - insbesondere auch im Bereich Islamismus - stattfindet."

Die Veranstaltung bietet aktuelle Forschungsergebnisse, Einblicke aus Präventionsprojekten und praxisnahe Tipps für Schule und Jugendarbeit. Ziel ist es, Nutzerinnen und Nutzer zu sensibilisieren, Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und gemeinsam Kompetenzen zu stärken, um Islamismus im Netz wirksam entgegenzutreten. Weitere Informationen zum Programm der Fachtagung finden Sie hier.

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