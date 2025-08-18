Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH

Mit einem Stipendium ins Ausland? Bewerbungen für das Hans Weisser Stipendium sind jetzt wieder möglich

Sich mit einem Stipendium im Ausland beruflich neu ausrichten und persönlich weiterentwickeln? Und dabei noch nachhaltig einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen? Das alles geht mit dem Hans Weisser Stipendium! Bewerbungen sind bis zum 1. Oktober 2025 möglich.

Das Hans Weisser Stipendium fördert individuelle Lern- und Weiterqualifizierungsvorhaben im Ausland, die eine Laufzeit von zwei bis zwölf Monaten haben und zwischen April und Dezember 2026 neu begonnen werden. Das gemeinsame Programm der Hans Weisser Stiftung und der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) richtet sich an junge Berufstätige sowie Gründerinnen und Gründer bis 40 Jahre, die ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben.

Gefördert werden zum einen individuelle Lernvorhaben im Ausland - wie beispielsweise Recherche- und Netzwerkreisen oder Hospitationen. Zum anderen sind auch Weiterqualifizierungsvorhaben mit Zertifikat oder Abschluss sowie Studienaufenthalte im Rahmen des Stipendiums möglich.

Eine Teilnahme bietet die Chance, im Ausland neue Perspektiven und Impulse für ein Projekt, eine Gründungsidee oder den nächsten beruflichen Schritt zu gewinnen. Wichtige Bewerbungsvoraussetzungen sind unter anderem die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung, ein akademischer Abschluss (ab Bachelor) oder Meisterbrief sowie mindestens zwei Jahre qualifizierte Berufs- oder Gründungserfahrung. Außerdem sollten die Erkenntnisse aus dem Stipendium später in Deutschland angewendet werden.

Die sdw bietet drei digitale Infoveranstaltungen während des Bewerbungszeitraums an: am 28. August sowie am 10. und 22. September, jeweils um 13 Uhr.

Mehr Informationen zu den Terminen sowie alle Details zum Stipendium und den Bewerbungsvoraussetzungen gibt es unter: www.sdw.org/hans-weisser-stipendium.

