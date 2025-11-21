PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Traders Place GmbH & Co. KGaA

Vermögensaufbau für die Jüngsten: Traders Place startet Kinderdepot

Freilassing (ots)

Ab sofort können Eltern gebührenfrei für ihren Nachwuchs in eine Vielzahl an Wertpapieren investieren

Der deutsche Online-Broker Traders Place erweitert sein Portfolio um ein weiteres Produkt: Ab sofort können Familien mit dem neuen Kinderdepot unkompliziert und kostengünstig am Kapitalmarkt für ihre Kinder investieren. Die im bayerischen Freilassing ansässige Plattform schafft damit eine moderne Lösung für den langfristigen Vermögensaufbau der jüngsten Generation. Mit dem Kinderdepot bietet Traders Place Eltern die Möglichkeit, für ihren Nachwuchs gebührenfrei Sparpläne einzurichten und Transaktionen auszuführen. Das Angebot für Sparpläne umfasst mehr als 2.000 ETFs, über 100 Fonds und über 1.300 Aktien.

Pressekontakt:

Traders Place
Ernst Huber
Telefon: +49 (0)8654 682450
E-Mail: presse@tradersplace.de

Original-Content von: Traders Place GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell

