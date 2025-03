Traders Place GmbH & Co. KGaA

Mehr kostenlose ETF-Sparpläne: Traders Place erweitert sein Angebot

Freilassing (ots)

Anzahl an gebührenfrei abgerechneten Indexfonds hat sich auf 1.125 erhöht

Traders Place hat sein Angebot an ETF-Sparplänen erweitert: Kunden der Bank mit Sitz im bayerischen Freilassing können nun aus rund 1.125 Indexfonds wählen. Neu hinzugekommen sind die ETFs des US-Finanzdienstleisters Vanguard. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, bei allen Sparplänen die regelmäßige Sparrate jedes Jahr dynamisch um einen selbst festgelegten Prozentsatz zu erhöhen. Traders Place ermöglicht die Veranlagung in Sparpläne bereits ab einem Betrag von 1 Euro monatlich oder vierteljährlich - gebührenfrei für rund 1.125 ETF-, 100 Fonds- und 400 Aktiensparpläne (zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen). Neben dem 15. (monatlich, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich) kann nun auch der 28. als Ausführungstag gewählt werden. Generell gilt: Alle Sparpläne von Traders Place werden ohne Orderspesen, also gebührenfrei, abgerechnet.

