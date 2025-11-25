RTLZWEI

RTLZWEI: "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" fährt starke Quoten ein

Primetime: "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" mit 5,0 % (14-49) und 5,6 % MA (14-29)

Late Prime: 9,3 % Marktanteil (14-49)

RTLZWEI Tagesmarkanteil: 5,0 % MA (14-49)

RTLZWEI blickt zufrieden auf einen erfolgreichen Montag: Mit einem guten Tagesmarktanteil von 5,0 % konnte der Sender die werberelevante Zielgruppe überzeugen.

Für die gute Performance ist auch die Primetime mit einer neuen Folge "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" verantwortlich. Die neuen Geschichten aus dem Ruhrgebiet erzielten bei den 14- bis 49-Jährigen 5,0 % Marktanteil, in der jüngeren Zielgruppe schaffte es die Folge ebenfalls auf 5,6 % MA. Eine Wiederholung aus Kiel konnte in der Late Prime dann noch einmal dazugewinnen und begeisterte sehr gute 9,3 % des Publikums (14-49).

Die Sozialreportage begleitet suchtkranke und obdachlose Menschen aus verschiedenen Städten zwischen Hoffnung und Perspektivlosigkeit, Lichtblicken und Schattenseiten. Das Leben auf der Straße, außerhalb der "normalen" Gesellschaft ist für sie eine harte Prüfung. Die Protagonisten und Protagonistinnen vertrauen den Journalisten ihre Geschichten an und berichten offen über ihre Gefühle, ihre Ängste und ihre Träume.

