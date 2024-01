BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien

Jetzt für den DOK.digital 2024 bewerben!

BLM-Preis für neue Erzählformate: Landeszentrale sucht Storytelling-Talente zum Fokusthema KI

München (ots)

Wie werden Fakten und Geschichten in einer vernetzen Welt so erzählt, dass sie ein breites Publikum begeistern? Wie wirkt sich die Weiterentwicklung technischer Möglichkeiten auf non-fiktionales Storytelling aus? Mit der jährlichen Ausschreibung des DOK.digital-Preises sucht die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) nach kreativen Antworten auf diese Fragen. Der "Call for Entries" für den DOK.digital 2024 ist vor kurzem gestartet. Die Projekte können bis zum 1. Februar 2024 eingereicht werden.

Zusammen mit den Veranstaltern des DOK.fest München fördert die Landeszentrale mit dem Preis neue innovative Projekte, die beim Storytelling auf verschiedene mediale Formate und Plattformen setzen. In diesem Jahr richtet sich der Fokus auf den Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI), Einreichungen mit anderen Themenschwerpunkten sind auch möglich.

BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: "Interaktives und crossmediales Erzählen wird angesichts neuer technischer Möglichkeiten immer spannender - sowohl für die Kreativen als auch für das Publikum. Das diesjährige Fokusthema KI erlebbar und begreifbar zu machen, ist eine Herausforderung für junge Talente aus den Bereichen Journalismus, Game Design, Film und Produktion. Die Einreichungen könnten auch zeigen, wie innovativ KI sich bereits einsetzen lässt."

Die BLM verleiht den mit 2.500 Euro dotierten Preis DOK.digital im Mai 2024 bereits zum fünften Mal. Bewerben können sich Einzelpersonen oder Teams. Vorausgewählte Projekte werden in Anwesenheit der Jury während des DOK.forum im Rahmen des Internationalen Dokumentarfilmfestivals München (1. - 12. Mai 2024) öffentlich präsentiert.

Informationen zu den bisher prämierten Projekten und den Konditionen für den "Call for Entries" gibt es unter www.dokfest-muenchen.de/DOKdigital.

