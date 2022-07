F24 AG

Besser alarmiert: F24 präsentiert umfassende Alarmsuite für alle Not- und Krisenfälle

München (ots)

Ob Pandemie, Klimawandel oder politische Konflikte: Wirtschaft und Gesellschaft stehen immer mehr vor der Herausforderung, mit akuten Krisensituationen umzugehen und diese zu bewältigen. Dies ermöglicht FACT24, die bewährte SaaS-Lösung von F24, bestehend aus der Anwendung FACT24 ENS zur Alarmierung, unterstützt durch die Anwendung FACT24 CIM zur Abbildung des proaktiven und vollumfassenden Krisenmanagements. Im Rahmen einer Produktneuerung erhält die Anwendung für Alarmierung mit FACT24 ENS+ erweiterte Alarmierungsfunktionen, darunter eine dezidierte Schutzlösung für Alleinarbeiter auf Grundlage der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV).

"Mitarbeitende sind die wichtigste Ressource für jedes Unternehmen. Mit der Erweiterung unserer Alarmierungsfunktionen auf FACT24 ENS+ unterstützen wir Arbeitgeber jetzt noch besser dabei, im akuten Krisenfall Leben zu retten und Werte zu schützen. Unternehmen kommen damit auf umfassende Weise und sehr viel effizienter ihrer Fürsorgepflicht und Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeitenden nach", so Benjamin Jansen, Vice President Sales ENS/CM bei F24. "Nicht zuletzt sind Sicherheit und Wertschätzung auch entscheidende Faktoren im Ringen um die besten Talente auf dem Arbeitsmarkt."

Neue Funktionen für noch bessere Alarmierung im Not- und Krisenfall

FACT24 ENS+ ist die Allround-Lösung für automatisierte Kommunikation im Ernstfall. Unternehmen können so in akuten Krisensituationen schnell, effizient, zuverlässig und sicher kommunizieren. Einzigartig auf dem Markt ist die große Bandbreite, welche FACT24 ENS+ abdeckt: Neben der klassischen Alarmierung von Krisenteams, Einsatzkräften oder Mitarbeitenden beinhaltet das Leistungsportfolio Funktionen zur Lösung spezifischer Alarmierungssituationen, u.a. zur Sicherung von Alleinarbeitsplätzen oder im Arbeitsschutz. Bei einem Arbeitsunfall kann z.B. jeder Mitarbeitende eines Unternehmens über einen einfachen Knopfdruck den Ersthelfenden vor Ort kontaktieren und zugleich sämtliche benötigten Informationen automatisiert übermitteln. Zudem entlastet die Software die zuständigen Safety- und Krisenmanager durch digitale und automatisierte Notfallpläne bei kritischen Entscheidungen, beispielsweise bei der Auswahl und Priorisierung des zu benachrichtigenden Personenkreises. FACT24 ermöglicht es, Kontaktinformationen stets ganz einfach aktuell zu halten und macht Entscheidern im Ernstfall jederzeit erkenntlich, wo sich welche Mitarbeitenden befinden und wer bereits in Sicherheit ist.

Dabei gehen die Anwendungsfelder der integrierten Softwarelösung weit über den Arbeiterschutz hinaus. Neben weiteren Anwendungsgebieten wie der Smart Security für Gebäude und in der Produktion ermöglicht die neue Version FACT24 ENS+ u.a. die Einbindung von gängiger Kommunikationssoftware wie Microsoft Teams, von Dienstplänen und Desktop-Benachrichtigungen sowie die erweiterte qualifikations- und kalenderbasierte Alarmierung und Alarmeskalation.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter: fact24.f24.com/de/produkt/fact24-ens/

