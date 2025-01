NORMA

Ab Montag, den 23.12.2024 gibt es Dubai-Style-Schokolade bei NORMA zum Discount-Preis

Exklusiver Genuss für nur 3,79 pro 100 Gramm

Nürnberg (ots)

Ab kommenden Montag werden Kundenträume aus 1001 Nacht wahr: Die exklusive Dubai-Style-Schokolade - die Trend-Süßigkeit des Jahres - ist ab dann in allen NORMA-Filialen erhältlich! Mit dieser besonderen Köstlichkeit bringt der Nürnberger Lebensmittel-Händler ein Stück orientalischen Luxus in die Regale. Wie gewohnt bietet NORMA das Produkt zum besten Discount-Preis an und macht so die Luxus-Schokolade für jeden erschwinglich: 100 Gramm kosten 3,79 Euro.

Edle Schokolade unter dem Weihnachtsbaum

Der Zeitpunkt, zu dem NORMA die stark nachgefragte Schokolade in die Filialen bringt, ist kein Zufall: Mit der Dubai-Style-Schokolade bietet der Discounter seinen Kundinnen und Kunden am Tag vor Weihnachten das perfekte Last-Minute-Geschenk an, das unter keinem Weihnachtsbaum fehlen darf. Die orientalische Schokolade, die zartschmelzende Vollmilch mit einer Füllung aus feiner Pistaziencreme und knusprigem Kadaifi, besser bekannt als "Engelshaar", vereint, erlebt vor allem im Internet und bei jungen Menschen einen großen Hype. Mit einem Preis von nur 3,79 Euro pro 100 Gramm macht NORMA den luxuriösen Geschmack von Dubai passend zum Weihnachtsfest für alle erschwinglich - getreu dem Motto "Mehr fürs Geld".

Ob als Geschenk für die Liebsten oder als exklusiver Genussmoment für einen selbst - die Dubai-Style-Schokolade ist perfekt für Feinschmeckerinnen und Feinschmecker sowie für alle, die sich für die Feiertage etwas Besonderes gönnen möchten.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

