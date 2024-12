NORMA

Ab 23.12.2024: NORMA bringt Dubai-Style-Schokolade für 3,99 Euro ins Regal

Noch vor Weihnachten zum Discountpreis erhältlich

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Pünktlich zur Weihnachtszeit bietet NORMA seinen Kundinnen und Kunden national eine besondere Delikatesse: die exklusive Dubai-Style-Schokolade. Die Schokokreation vereint zartschmelzende Vollmilchschokolade mit einer leckeren Füllung aus feiner Pistaziencreme und knusprigem Kadaifi, auch bekannt als "Engelshaar".

Das Rezept, welches ursprünglich in Dubai entwickelt wurde, hat weltweit für Aufsehen gesorgt und einen regelrechten Hype in den sozialen Medien ausgelöst. Nun können sich die Kundinnen und Kunden von NORMA über das orientalische Produkt freuen.

NORMA reagiert auf die hohe Nachfrage nach der orientalischen Schokolade und bringt sie ab dem 23. Dezember 2024 in die Regale. Mit einem Preis von nur 3,99 Euro pro 100 Gramm macht der Nürnberger Lebensmittel-Discounter den luxuriösen Geschmack von Dubai für alle erschwinglich - getreu dem Motto "Mehr fürs Geld". Ob als Geschenk für die Liebsten oder als exklusiver Genussmoment für einen selbst - die Dubai-Style-Schokolade ist perfekt für Feinschmeckerinnen und Feinschmecker sowie für alle, die sich etwas Besonderes gönnen möchten.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell