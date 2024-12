NORMA

Bester Geschmack zu kleinem Preis: Süditalienischer Rotwein von NORMA zum Testsieger gekürt

Platz eins in der Kategorie "Weine unter drei Euro"

Nürnberg (ots)

Italienische Weine zählen zu den besten und beliebtesten der Welt. Genau deshalb sind sie auch ein fester Bestandteil des Weinsortiments bei NORMA. Dass es beim Lebensmittel-Discounter ausgezeichnete Tropfen gibt, bestätigen nun auch die Expertinnen und Experten von WEIN+MARKT. Denn: Den besten süditalienischen Rotwein für kleines Geld gibt's laut des Branchenmagazins bei NORMA. In der November-Ausgabe wurde der Camasella Primitivo von BORGO DEI MORI jetzt zum Testsieger gekürt.

Sichere Sache für den kleinen Geldbeutel

Im Test der aktuellen WEIN+MARKT-Ausgabe wurden 137 süditalienische Rotweine aus dem deutschen Lebensmitteleinzelhandel im Preissegment unter acht Euro analysiert. Neben dem Geschmack, war dabei vor allem eine klare Deklaration der Herkunft und der Rebsorte ein essenzieller Bestandteil der Bewertung. Mit 14 von 20 Punkten ergattert der Rotwein von NORMA den ersten Platz aller Weine in der Preiskategorie unter drei Euro und landet damit auch in der Gesamtbewertung im oberen Bereich. Das Getränk des fränkischen Discounters überzeugt nicht nur mit einem ausgezeichneten Geschmack in der Blindverkostung. Mit nur 2,49 Euro pro Flasche ist der Camasella Primitivo unter den Günstigsten im Test.

NORMA überzeugt in Verbrauchertests immer wieder mit höchster Qualität zu kleinem Preis und beweist damit, dass sich Discount und Spitzenprodukte nicht ausschließen müssen. Kundinnen und Kunden werden beim Nürnberger Lebensmittel-Händler daher auch mit kleinem Budget zu großen Genießern.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

