Bei Einrichtungs-Queen Tine Wittler mäht Herr Löw den Rasen

Hamburg (ots)

Von der Großstadt ins Dorf: TV-Einrichterin Tine Wittler ("Einsatz in 4 Wänden", "Haus des Jahres: Deutschland") setzt heute privat auf Entschleunigung. "Ich habe 25 Jahre in Hamburg gelebt, der schönsten Stadt der Welt", sagt die 50-Jährige im GALA-Interview. "Aber ich bin ein Dorfmädchen. Ich hatte eine Sehnsucht nach Natur, Ruhe, Frieden." In ihrem fast zwei Jahrhunderte alten Fachwerkhaus im Wendland finde sich "etwas aus fast jeder Dekade, die das Haus bislang erlebt hat". Im Garten dagegen ist moderne Technik angesagt. Tine Wittler: "Seit dem letzten Frühjahr bin ich Besitzerin eines feuerroten Aufsitzmähers. Er heißt Herr Löw, weil er der Chef auf dem Platz ist."

