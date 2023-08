XXXLutz Deutschland

Erfolgskonzept Küchenheimberatung: XXXLutz weitet den Vertriebszweig "Küchenberatung zu Hause" aus

Bild-Infos

Download

Würzburg (ots)

Mit persönlichem Service zur Traumküche - das geht dank der Küchenheimberatung von XXXLutz auch bequem von der heimischen Couch aus. Das innovative Erfolgskonzept der Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl wird dank der hohen Nachfrage auf mehrere Regionen in Deutschland ausgeweitet.

Die Küche ist das Herz des Hauses: Hier finden Familie und Freunde zusammen, es wird gemeinsam gekocht, gegessen und gelacht. Eine individuelle Ausstattung gehört zu den wichtigsten Attributen für diesen familiären Lebensmittelpunkt, der die unterschiedlichsten Anforderungen erfüllen muss. Durch die XXXLutz Küchenberatung zu Hause werden einzigartige Kundenwünsche mit zeitgemäßen Beratungslösungen kombiniert, sodass auch anspruchsvolle Küchenträume unkompliziert wahr werden. Dieser kostenfreie Service, der ab Anfang September auch in den Gebieten Berlin, Leipzig, Dresden und Erfurt zugänglich ist, bringt viele Vorteile mit sich. "Heimberatung ist die Schnittstelle zwischen Online-Einkauf und Vor-Ort-Inspiration - und genau das macht das Konzept so zeitgemäß", weiß Michael Stenzel, Gesamtverantwortlicher für den Bereich Küchenberatung zu Hause bei XXXLutz. "Wir freuen uns sehr, die Küchenheimberatung nun auch in weiteren Regionen anbieten zu können", so der Experte. Von der Couch aus mit professioneller Unterstützung die eigene Traumküche gestalten - das ist ab sofort also für noch mehr Kunden möglich.

Küchenberatung zu Hause: Innovativ, persönlich, digital

Mit der Küchenberatung zu Hause, die ganz den jeweiligen Kundenbedürfnissen angepasst ist, setzen die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl neue Maßstäbe. Auf Kundenseite gestaltet sich der Service vor allem zeitsparend, flexibel und exklusiv, da die Fahrt in die Filiale und der damit einhergehende Aufwand entfallen. Der gesamte Gestaltungsprozess, vom Aufmaß, über die Planung bis zum Kaufvertrag, findet in den eigenen vier Wänden statt, denn der qualifizierte XXXLutz Küchenberater kommt zum vereinbarten Zeitpunkt direkt zum Kunden nach Hause, um dort persönlich im Raum Aufmaß zu nehmen. Dadurch werden Planungsfehler von vornherein vermieden und eine stilistische Anpassung der Küche an den Look der bestehenden Einrichtung ermöglicht. Die ganzheitliche Betreuung wird durch kurzfristige Abstimmungsmöglichkeiten mit dem persönlichen Heimberater per E-Mail, Telefon- und Video-Calls abgerundet.

Mit persönlichem Service zur Traumküche

Ihren Wunschtermin zur unverbindlichen Erstberatung können sich Kunden online oder telefonisch sichern. "Für die Realisierung der Traumküche haben unsere Küchenberater ein hochmodernes Präsentations-Equipment sowie ein umfängliches Repertoire an Material- und Farbmustern an der Hand", erklärt Michael Stenzel. Um die passende Küchenvariante für den eigenen Bedarf zu finden, können sich Kunden bei einem digitalen Rundgang durch das XXXLutz Möbelhaus auf 5600 Quadratmetern virtueller Küchenausstellung inspirieren lassen. Das umfangreiche Sortiment umfasst rund 200 verschiedene Küchenmodelle vom Preiseinstieg bis zum Premiumsegment und Marken wie Nobilia, Nolte, Schüller oder Team 7. Während des Planungsprozesses werden passgenaue Einrichtungsvorschläge in 3D visualisiert, sodass die Kunden ihre neue Küche nicht nur direkt vor Augen haben, sondern auch mitgestalten können. Der Kaufvertragsabschluss wird komplett digital und per Smartphone-Unterschrift abgewickelt.

Mit Küchenberatung zu Hause bringt XXXLutz die Vorteile der persönlichen Beratung in die eigenen vier Wände. Ab dem 04. September 2023 können Kunden aus Berlin, Leipzig, Dresden und Erfurt - in einem Radius von jeweils rund 60 km von der Stadtmitte ausgehend - gemeinsam mit einem Heimberater ihre individuelle Traumküche gestalten. Terminbuchungen sind telefonisch unter 0800/800 9119 sowie auf www.xxxlutz.de/termin möglich.

Die XXXLutz Unternehmensgruppe

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 26.300 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 11.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 50 XXXLutz Einrichtungshäuser und 47 Mömax-Trend-Mitnahmemärkte betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 5,75 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet.

Original-Content von: XXXLutz Deutschland, übermittelt durch news aktuell