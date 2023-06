XXXLutz Deutschland

Von der Natur inspiriert: Trendige Einrichtungs-Highlights bei XXXLutz

Bild-Infos

Download

Würzburg (ots)

Langlebiges Holz, zertifizierte Biobaumwolle, dekorative Glas- und Keramikgefäße - Natürlichkeit gehört zu den wichtigsten Home & Living Trends des Jahres. Um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden, bieten die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl ihren Kunden zahlreiche Artikel, die wichtige Kriterien in Bezug auf langlebige Materialien und eine umweltfreundlichere Produktion erfüllen. Deshalb hält XXXLutz ein umfangreiches Angebot mit regionalem und nachhaltigem Fokus bereit - ab sofort erhältlich auf gekennzeichneten Flächen in den Filialen sowie online.

"Das eigene Zuhause nachhaltiger zu gestalten, spielt für immer mehr Menschen eine wichtige Rolle", erklärt Sascha Pillat, Einkaufsleitung Fachsortimente XXXLutz Deutschland. "Wir bieten unseren Kunden hierfür ein stetig wachsendes Sortiment. Zahlreiche unserer Produkte werden umweltfreundlich produziert und stammen aus verantwortungsvoller Landwirtschaft." Urban und ökologisch zugleich - auf den neu eröffneten Nachhaltigkeitsflächen in den XXXLutz Einrichtungshäusern begeistern Wohnaccessoires, Textilien und Haushaltswaren mit angesagten Designs. So findet bei XXXLutz jeder genau die Ausstattung, die perfekt in die eigenen vier Wände passt! Kunden können sich auf ein Einkaufserlebnis der besonderen Art und ein Sortiment freuen, das aus qualitativ hochwertigen Naturmaterialien gefertigt und daher besonders langlebig ist. "Die Basis des von der Natur inspirierten Looks sind natürliche Materialien, wie Holz, Bambus, Rattan, Hanf, Jute, Leinen, Biobaumwolle und der biologisch abbaubare Holzzellstoff TENCEL, die aufgrund ihrer Haltbarkeit und Umweltfreundlichkeit sehr gefragt sind", so Sascha Pillat. Auch Einrichtungsgegenstände aus recyceltem Polyester oder recyceltem Holz sind bei XXXLutz erhältlich.

Dank der vielseitigen Auswahl an Wohnaccessoires, Textilien und Haushaltswaren ist eine individuelle Gestaltung der eigenen vier Wände hier ganz dem persönlichen Geschmack entsprechend möglich. Outdoor-Teppiche aus Jute, dekorative Kissen, Gläser und Aufbewahrungsboxen sowie Windlichter und Vasen bringen eine gemütliche Atmosphäre in die Wohnräume, auf die Terrasse oder den Balkon. Weiche und natürliche Textilien, wie Renforcé- und Satin-Bettwäsche oder Handtücher aus Biobaumwolle, werden zu unverzichtbaren Basics im Schlaf- und Badezimmer. Ein Trend, der laut Sascha Pillat wirklich überall funktioniert: Webteppiche aus nachhaltiger Schurwolle, die in liebevoller Handarbeit in regionalen Webereien verarbeitet wurden. "In attraktiven Farben und Designs sind sie in jedem Raum das i-Tüpfelchen einer modernen Einrichtung", betont der Experte. Und auch im Haushaltswarenbereich stehen umweltfreundliche Materialien mehr und mehr im Fokus: "Die zu 100 % recycelten Pfannen und Töpfe aus Aluminium in unserem Sortiment machen wirklich Freude beim Kochen - so geht Genuss mit gutem Gewissen!"

Um Kunden eine große Auswahl an hochwertigen Möbeln, Wohntextilien und Accessoires bieten zu können, setzen die XXXLutz Möbelhäuser auch auf Exklusivmarken wie BIO:VIO, Linea Natura oder Avelia. Außerdem legen immer mehr Möbelhersteller Wert auf eine nachhaltige Produktion und verwenden recycelte Materialien oder erneuerbare Energiequellen. "Beim Einkauf im Möbelhaus oder online bieten bestimmte Zertifizierungen Orientierung, dazu gehören beispielsweise die GOTS-, FSC-, Global Recycle Standard- und Tencel-Zertifizierung", so der XXXLutz Einkaufsleiter für Fachsortimente.

Natürlich schöne Einrichtungsideen für die eigenen vier Wände oder den Outdoorbereich finden Kunden ab sofort in den XXXLutz Möbelhäusern sowie im Onlineshop unter www.xxxlutz.de.

Die XXXLutz Unternehmensgruppe

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 26.300 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 11.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 49 XXXLutz Einrichtungshäuser und 46 Mömax-Trend-Mitnahmemärkte betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 5,75 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitenden ein attraktives Arbeitsumfeld bietet.

Original-Content von: XXXLutz Deutschland, übermittelt durch news aktuell