Exklusive Kooperation: XXXLutz eröffnet Pop-Up Flächen mit Tommy Hilfiger!

Würzburg (ots)

Immer mehr Einzelhändler entdecken das Potenzial von Pop-Up Flächen für sich

Die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl setzen auf doppelte Power: und bestücken Pop-Up Verkaufsflächen mit den neuesten Kollektionen von Tommy Hilfiger

Durch diese einzigartige Kooperation möchte XXXLutz einmal mehr seine Vorreiterposition in der Möbelbranche ausbauen

Das hohe Potenzial von Pop-Up Flächen ließ sich in den vergangenen Jahren vor allem im Fashion-Bereich beobachten. Nun eröffnen die XXXLutz Einrichtungshäuser in 25 Filialen exklusive Pop-Up Flächen, bestückt mit den neuesten Home & Living Kollektionen der angesagten Premiummarke Tommy Hilfiger. Die hochwertigen Produkte mit klassisch-zeitlosem Touch sind ab sofort in ausgewählten Filialen sowie online erhältlich.

Textile Interieur-Highlights: Tommy Hilfiger bei XXXLutz

Im Rahmen der Kooperation mit Tommy Hilfiger erweitern die XXXLutz Einrichtungshäuser ihr vielseitiges Sortiment dieses Frühjahr um attraktive textile Interieur-Designs. Die hochwertigen Produkte der eigentlich aus dem Bereich Fashion bekannten Brand stehen für moderne Eleganz und unaufgeregte Zeitlosigkeit. Durch die Kooperation möchten die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl einerseits dem Wunsch nach Exklusivität der anspruchsvollen Kundschaft entsprechen - und andererseits, inspiriert durch die enge Verwandtschaft zwischen Fashion und Interieur, über den eigenen Tellerrand hinausblicken und sich damit weiterhin als Branchenvorreiter etablieren. Durch die gemeinsame Schnittstelle zu Ästhetik und Lifestyle entstand auch die Idee zur Zusammenarbeit beider Unternehmen und die guten Synergien, von denen nun die Kundinnen und Kunden bei XXXLutz profitieren können.

Die neuen Wohntextilien von Tommy Hilfiger überzeugen, ganz im Stil der Marke, mit modernen Designs, die vielseitig kombinierbar sind. Stilvoller Minimalismus zieht sich durch alle Kollektionen im Sortiment, in dem Kundinnen und Kunden nach Herzenslust stöbern können und das regelmäßig durch weitere Neuheiten ergänzt werden soll. Angenehme Wohlfühlfarben von Creme und Weiß über Dunkelblau bis hin zum auffälligen Signature-Rot prägen das umfangreiche Angebot. Auf haptischer Ebene überzeugen die Handtücher, Kissenhüllen, Wohndecken sowie die Bettwäsche natürlich ebenfalls. Auch für den nächsten Thermenbesuch sind Fans der Marke jederzeit stilsicher ausgestattet, denn der Tommy Hilfiger Bademantel sowie die Saunatücher bei XXXLutz begeistern wie gewohnt mit einem klassischen Design.

Verfügbar sind die Kollektionen von Tommy Hilfiger ab sofort vor Ort in den XXXLutz Einrichtungshäusern und unter www.xxxlutz.de/c/tommy-hilfiger.

Die XXXLutz Unternehmensgruppe

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 26.300 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 11.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 49 XXXLutz Einrichtungshäuser und 46 Mömax-Trend-Mitnahmemärkte betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 5,75 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitenden ein attraktives Arbeitsumfeld bietet.

