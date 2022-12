ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 49/22

Mainz (ots)

Woche 49/22 Mo., 5.12. Bitte neuen Ausdruck beachten: 20.00 sportstudio live - FIFA WM 2022 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) Brasilien - Südkorea Achtelfinale Übertragung aus Doha/Katar Reporter: Béla Réthy In der Halbzeitpause: gegen 20.45 heute journal (VPS 23.15/HD/UT) Wetter Moderation: Marietta Slomka Verlängerung und Elfmeterschießen möglich Fr., 9.12. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Frauen in Deutschland heute Zwischen Enttäuschung und Kampfgeist Woche 50/22 Do., 15.12. 9.05 Volle Kanne - Service täglich Bitte Änderung beachten: Moderation: Andrea Ballschuh Bitte streichen: Florian Weiss (Änderung bitte auch für Fr., 16.12.2022, 9.05 Uhr beachten.) Woche 1/23 Mo., 2.1. Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 22.15 Uhr beachten: 22.15 neoriginal Hamilton 23.40 heute journal update (VPS 23.45) 23.55 Das kleine Fernsehspiel (VPS 0.00) Alki Alki _____________________________ zu Mo., 2.1. 1.30 neoriginal (VPS 1.35) Trapped - Gefangen in Island (4) 3.10 neoriginal (VPS 3.15) Arctic Circle - Der unsichtbare Tod (6) 3.50 Die Rosenheim-Cops (VPS 3.55) 4.35 Deutschland von oben (VPS 4.40) (Weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen.) Woche 2/23 Mo., 9.1. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 23.00 Uhr beachten: 23.00 neoriginal Hamilton 0.25 heute journal update (VPS 0.30) 0.40 Das kleine Fernsehspiel (VPS 0.45) Born in Evin 2.15 neoriginal (VPS 2.20) Mirage - Gefährliche Lügen (1) 3.00 neoriginal (VPS 3.05) Mirage - Gefährliche Lügen (2) 3.45 neoriginal (VPS 3.50) Mirage - Gefährliche Lügen (3) 4.35 zdf.formstark (HD) Deutschland 2023 (Weiterer Ablauf ab 4.40 Uhr wie vorgesehen.) Di., 10.1. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 0.45 Uhr beachten: 0.45 neoriginal Hamilton 2.10 neoriginal (VPS 2.15) Sløborn II (1) 3.00 neoriginal (VPS 3.05) Sløborn II (2) __________________________ zu Di., 10.1. 3.45 neoriginal (VPS 3.50) Arctic Circle - Der unsichtbare Tod (8) 4.25 Filmgorillas (HD) Das Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke und Daniel Schröckert (vom 5.1.23) Deutschland 2023 4.35 zdf.formstark (VPS 4.30) (Weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen.)

