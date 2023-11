Ildikó von Kürthy lässt sich nicht mehr von High Heels quälen

Hamburg (ots) - Für seine fünfjährige Tochter Anouk hat Hit-Sänger Peter Maffay eine weitreichende Entscheidung getroffen: 2024 wird er ein letztes Mal auf große Deutschland-Tour gehen, danach mit seiner Band nicht mehr ständig on the road sein. "Jede Minute mit so einem kleinen Menschen ist kostbar", sagt der 74-Jährige, der in fünfter Ehe mit der Lehrerin Hendrikje Balsmeyer, 36, verheiratet ist, zu GALA. Und ...

