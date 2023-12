Gala

Thomas Ohrner: In der S-Bahn hat's gefunkt!

Hamburg (ots)

Exklusiv in GALA erzählt Moderator und Schauspieler Thomas Ohrner, 58, der als "Timm Thaler" zum Kinderstar wurde, von seiner neuen Liebe. "Wir sind jetzt seit über einem Jahr zusammen und sehr glücklich", so Ohrner über seine Beziehung mit der acht Jahre jüngeren Marketing-Managerin Anne Arnholdt. "Kennengelernt haben wir uns in der S-Bahn. Man musste noch Maske tragen, aber ich hatte vergessen, meine aufzuziehen. Sie fragte mich, ob ich ein Impfverweigerer sei. Das fand ich einen sehr humorvollen Einstieg." Vor zweieinhalb Jahren hatten sich Thomas Ohrner und seine Frau Marion nach 23 Jahren Ehe "im Guten" getrennt. Durch Anne habe er festgestellt, "dass es auch in meinem Alter noch Liebe auf den ersten Blick gibt und ich keine Dating-Plattformen brauche".

Original-Content von: Gala, übermittelt durch news aktuell