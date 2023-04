"Let's Dance"-Star Philipp Boy verrät seine Jugendsünde

Hamburg (ots) - Ein halbes Jahr nach ihrer Hochzeit erfüllen sich Schauspielstar Elyas M'Barek, 40, und seine Frau im Big Apple den Traum vom gemeinsamen Leben: Sie sind gerade in eine Wohnung im neuen New Yorker In-Viertel Dumbo gezogen. "Eigentlich bin ich in Kalifornien aufgewachsen, aber mein Herz schlägt für New York - schließlich lebe ich schon über 20 Jahre in dieser Stadt", erzählt Jessica M'Barek, 35, die ...

mehr